Да будет суд: репортаж со съемок фильма «Нюрнберг»

Съемочная команда под руководством режиссера Николая Лебедева, постановщика «Легенды 17» и «Экипажа», продолжает работу над фильмом «Нюрнберг» – масштабным копродукционным проектом с международным кастом. Это первая картина, где показан весь Нюрнбергский процесс с участием разных стран. Кино-Театр.Ру побывал на одной из столичных смен, буквально оказавшись «под процессом» – в катакомбах недалеко от Кремля.
фото: Пресс-служба проекта «Нюрнберг»
Свернув с Никольской, главной пешеходной улицы Москвы, можно попасть в аквазию – разветвленную систему подвалов, история которых начинается с 17 века. Два столетия спустя они служили складскими помещениями, а сейчас стали местом, где прокладывают коммуникации. И даже снимают кино. Внутри не обойтись без защитных масок — не столько от ковида, сколько от клубов пыли, обволакивающей все вокруг и подсвеченной софитами. Техника в таких условиях требует регулярной чистки. А режиссер, напротив, подземную локацию называет вполне комфортной – намного удобнее, к примеру, живописных подмосковных лесов, населенных мошкарой.
В аквазии снимается сцена, где группа немцев пытается помешать проведению Нюрнбергского процесса. Нацисты добираются до Дворца Правосудия подземными путями, которые реально существуют в Нюрнберге. Рядом пробегают крысы, специально привезенные на площадку, поэтому внешне воинственная толпа двигается очень осторожно. Руководит шествием герой Вольфганга Черни. В России австрийскому артисту часто предлагают военные проекты, и к выбору он подходит тщательно.
«Я не раз играл немецких военных и не раз отказывался их играть, потому что зачастую они показаны однотипно. Скучно, если всё делится на черное и белое. Я соглашаюсь на роль, когда могу увидеть за персонажем реального человека, – рассказывает Черни. – Фашист – это фон, стереотип. Все сразу знают, чего от меня ждать, но, если я сделаю что-то иначе, будет большой контраст».
фото: Пресс-служба проекта «Нюрнберг»
Сценарий «Нюрнберга» написан на основе романа Александра Звягинцева «На веки вечные». Процесс в фильме выступает не фоном, а скорее, ключевой сюжетной линией. Для Николая Лебедева, также работавшего над адаптацией книги, проект стал еще и очень личным: «Моя история отчасти о моих близких, потому что наш главный герой ищет следы своего брата, как и мой отец после войны. И, конечно, это история про любовь». За любовную коллизию отвечают Любовь Аксенова и Сергей Кемпо. Последний, по словам создателей фильма, будет тонуть в воде, гореть в огне и выполнять всевозможные трюки, поэтому действие развернется далеко за пределами катакомб и Дворца Правосудия.
«Мы снимаем фильм на трех языках – русском, английском и немецком. Когда я 20 лет назад впервые встретил оператора-постановщика Ирека Хартовича, который впоследствии работал над всеми моими фильмами, то понял, что не важно знаешь ли ты язык или нет, важно – хочешь ли ты понять человека. Об этом отчасти и наша картина. Главное – желание понять друг друга, именно оно соединяет людей, а не какие-то придуманные законы», – отметил Лебедев.
Съемки «Нюрнберга» должны завершиться в октябре, а премьера в кинотеатрах ожидается в 2022 году.
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