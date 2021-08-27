Исполнилось 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

Сегодня, 27 августа, исполнилось 80 лет со дня рождения Героя Украины, почётного гражданина Киева, заслуженного и народного артиста Ураинской ССР, народного артиста СССР, академика Академии искусств Украины, выдающегося украинского актёра театра и кино Богдана Ступки
.
Богдан Сильвестрович
родился 27 августа 1941 года в посёлке Куликов Львовской области. В 1961-м окончил драматическую студию при Львовском театре им. М.К. Заньковецкой
, с 1963-го по 1965-й учился на филологическом факультете Львовского государственного университета им. Ивана Франко, а в 1984-м окончил театроведческий факультет Киевского театрального института им. И.К. Карпенко-Карого. С 1961-го по 1978-й — актёр Львовского украинского театра драмы им. М.К. Заньковецкой
, после чего был принят в труппу Киевского академического украинского драматического театра им. Ивана Франко
, который возглавлял в качестве худрука с 2001-го. Несколько лет занимал пост министра культуры и искусств Украины. В конце нулевых был художественным руководителем актёрского курса в КНУТКиТ им. И.К. Карпенко-Карого.
В кино дебютировал в 1970-м, воплотив образ Ореста Звонаря в драме Юрия Ильенко
«Белая птица с чёрной отметиной
». Всего на счету мастера 110 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Серые волки
», «Восток-Запад
», «Китайский сервиз
», «Огнём и мечом
», «Водитель для Веры
», «Свои
», «Заяц над бездной
», «Сонька Золотая Ручка
», «Три полуграции
», «Частный заказ
», «Тарас Бульба
», «Вчера закончилась война
», «Дом
», «Бездна
» и «Однажды в Ростове
». Последняя картина с его участием — «12 месяцев. Новая сказка
» — вышла в 2015-м.
Обладатель многочисленных наград, среди которых Государственные премии СССР и Украинской ССР, приз Римского международного кинофестиваля, Орден Почёта, ордена Украины «За заслуги», «Триумф», «Ника», три «Золотых орла», Орден Заслуг перед Республикой Польша, ордена князя Ярослава Мудрого, премия имени К. С. Станиславского, «Хрустальная Турандот», «Золотой овен», «Серебряный Георгий» ММКФ и многие другие. Жизни и творчеству актёра посвящено несколько документальных лент, включая фильмы Sempere tire, «Принадлежу, я знаю, не себе» и «Богдан Ступка. Львовская хроника». Мастера не стало 22 июля 2012-го в Киеве. Ему было 70 лет.
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