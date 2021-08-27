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«Историк» с Павлом Артемьевым выйдет в сентябре

27 августа
2021 год

Новости кино >>
27 августа 2021
В сентябре на ТВ-3 стартует новый многосерийный детектив «Историк», главную роль в котором впервые в своей карьере исполнил певец и музыкант Павел Артемьев. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Историк» с Павлом Артемьевым выйдет в сентябре
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Это история о преподавателе истории и криминалистики Андрее Викторовиче Изворине. Однажды он применил теорию цикличности к криминальному миру и открыл, что каждое нераскрытое преступление, в том числе, если за него был наказан невиновный, неизбежно повторяется. Теперь Изворин может предсказывать следующий шаг преступника и предугадывать ход его мыслей. Но проблема в том, что все вокруг считают его сумасшедшим, а следователь Анна Рыбакова в исполнении Марии Луговой не сразу признаёт, что знания историка действительно могут оказаться полезны в розыске убийц.

Помимо преподавания истории и криминалистики, Изворин также рисует комиксы и успешно публикуется под псевдонимом Хантер. Его работы обожает сын Рыбаковой, школьник Серёжа, растущий без внимания вечно занятой мамы.

«Историк» с Павлом Артемьевым выйдет в сентябре
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Автором идеи, сценаристом, продюсером, оператором и одним из режиссёров «Историка» стал дебютант Олег Кириченко, работавший в качестве оператора-постановщика над фильмами «Русалка» Анны Меликян и «Мой парень – Ангел» Веры Сторожевой.

Компанию исполнителям главных ролей составят Михаил Кремер, Максим Битюков, Сергей Пиоро и Никита Панов. В продюсерской команде сериала числятся Нелли Яралова, Юлия Разумовская, Мария Шухнина, Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарий Кириченко написал в соавторстве с Михаилом Шульманом и Юлией Лавряшиной, а вторым режиссёром-постановщиком выступил Александр Данилов.
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«Историк» с Павлом Артемьевым выйдет в сентябре фотографии
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