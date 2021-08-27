«Историк» с Павлом Артемьевым выйдет в сентябре

В сентябре на ТВ-3 стартует новый многосерийный детектив «Историк», главную роль в котором впервые в своей карьере исполнил певец и музыкант Павел Артемьев. Об этом сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Это история о преподавателе истории и криминалистики Андрее Викторовиче Изворине. Однажды он применил теорию цикличности к криминальному миру и открыл, что каждое нераскрытое преступление, в том числе, если за него был наказан невиновный, неизбежно повторяется. Теперь Изворин может предсказывать следующий шаг преступника и предугадывать ход его мыслей. Но проблема в том, что все вокруг считают его сумасшедшим, а следователь Анна Рыбакова в исполнении Марии Луговой не сразу признаёт, что знания историка действительно могут оказаться полезны в розыске убийц.
Помимо преподавания истории и криминалистики, Изворин также рисует комиксы и успешно публикуется под псевдонимом Хантер. Его работы обожает сын Рыбаковой, школьник Серёжа, растущий без внимания вечно занятой мамы.
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