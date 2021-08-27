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Сериал «Вне себя» включён в конкурс французского смотра Festival de la Fiction TV

27 августа
2021 год

Новости кино >>
27 августа 2021
Триллер «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым включён в конкурс французского фестиваля телевизионной драмы Festival de la Fiction TV. Российский сериал поборется за награду впервые за 22-летнюю историю смотра. Его покажут широкой публике и жюри конкурса на неделе с 14 по 19 сентября, уточняет пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам шоураннера сериала Александра Дулерайна, «"Вне себя" — одна из главных премьер этой осени на ТНТ, и нас радует, что пилот выбран в конкурс фестиваля в Ла-Рошель, где показывают лучшие европейские драмы. По-моему, у нас отличный сценарий с абсолютно непредсказуемым поворотом в финале – и, говоря "отличный", я имею в виду не только, что он мне очень нравится, но и что он отличается от практически всего, что я видел, — необычным сочетанием комедии и триллера. И нам объективно повезло с актёрским составом — у нас фантастический кастинг, и артисты помогли нам найти правильную интонацию рассказа».

Сериал «Вне себя» включён в конкурс французского смотра Festival de la Fiction TV
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Оргкомитет Festival de la Fiction TV ежегодно отбирает порядка 60 лучших драм из Франции и стран Европы в формате телефильмов, полуторачасовых, часовых и получасовых эпизодов. Проекты, которые ещё никто не видел, показывают на экране кинозала La Coursive, а жюри в течение пяти дней выбирает лучшие работы в 16 номинациях. В восьми из них на победу будет претендовать «Вне себя».

«Когда нам впервые принесли сценарий "Вне себя", мы были удивлены, потому что такого за всю историю работы на ТВ нам ещё не попадалось. Это супероригинальная идея и, как мы уже видим, универсальная история, понятная любому зрителю, где бы он ни жил и на каком бы языке ни говорил. "Вне себя" уже стал частью двух крупнейших европейских телесмотров – форума EXCLUSIVE фестиваля Series Mania и теперь Festival de la Fiction в Ла-Рошель», — прокомментировал продюсер сериала Валерий Федорович.
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Сериал «Вне себя» включён в конкурс французского смотра Festival de la Fiction TV фотографии
Сериал «Вне себя» включён в конкурс французского смотра Festival de la Fiction TV фотографии
Сериал «Вне себя» включён в конкурс французского смотра Festival de la Fiction TV фотографии
Сериал «Вне себя» включён в конкурс французского смотра Festival de la Fiction TV фотографии
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