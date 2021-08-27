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Звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон назначен Луи в телеверсии «Интервью с вампиром»

27 августа
2021 год

Новости кино >>
27 августа 2021
Телеканал AMC доверил роль Луи в грядущей восьмисерийной экранизации романа Энн Райс «Интервью с вампиром» британцу Джейкобу Андерсону, прославившемуся в качестве Грея Ворма в «Игре престолов», уверяет THR.

Звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон назначен Луи в телеверсии «Интервью с вампиром»
фото: cbr.com

В киноадаптации Нила Джордана, вышедшей в 1994 году, образ Лестата воплотил Том Круз, а компанию ему составил Брэд Питт.

AMC приобрёл права на 18 книг Райс в 2020-м и планирует превратить цикл «Вампирские хроники» в телевизионную франшизу под руководством продюсера Марка Джонсона. Ролин Джонс выступит в качестве сценариста и шоураннера сериала. За постановку первых двух эпизодов отвечает Алан Тейлор. Лестатом назначен Сэм Рид. Премьера ожидается в 2022-м.
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