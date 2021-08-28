Тимур Бекмамбетов и Антон Калинкин научат молодых режиссёров «Искусству питчинга»

В Москве с 3 по 5 сентября пройдёт образовательный интенсив «Искусство питчинга» для кинематографистов, подающих свои дебютные проекты для получения финансовой поддержки от Минкультуры России. Согласно пресс-службе мероприятия, в его программу войдут лекции и мастер-классы от ведущих режиссёров, сценаристов и продюсеров, среди которых Тимур Бекмамбетов, Антон Калинкин, Пётр Ануров и Елена Гликман. Интенсив проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
фото: пресс-служба интенсива
«Поддержка представителей киноиндустрии на всех этапах отбора – важное для нас направление. Успешная презентация своего проекта является одним из ключевых навыков профессиональной карьеры, который необходим при любых публичных выступлениях. Уверена, что образовательная программа с участием ведущих экспертов отрасли позволит узнать молодым режиссёрам, как сделать оригинальную презентацию проекта, убедительно заинтересовать аудиторию и перенять опыт от мастеров индустрии», – говорит министр культуры Ольга Любимова.
Онлайн-программа будет посвящена подготовке материалов для питчинга, изучению индустрии и международному контексту работы в кино. Все желающие смогут онлайн присоединиться к круглым столам, мастер-классам и кейс-стади от ведущих специалистов отрасли. Тематически программа посвящена блокам «Подготовка материалов», «Индустрия» и «Международный контекст». Участники также рассмотрят изменения в киноиндустрии после пандемии, а также просмотрят и обсудят фильмы, получивших государственное финансирование и признанных зрителями и профессионалами.
Офлайн-программа пройдёт в пространстве Старт Хаб на Красном Октябре. Здесь для молодых кинематографистов проведут индивидуальные тренинги по питчингу кураторы программы — автор книги «Питчинг. Как представить и продать свою идею» Анна Гудкова, креативный продюсер «Свердловской киностудии» Евгений Григорьев и киновед, продюсер анимационного кино Алёна Сычёва. Авторы каждого проекта, прошедшего предварительный отбор экспертной комиссии Минкультуры России для участия в питчинге дебютных работ, получат индивидуальную консультацию. Также участников ждут групповые занятия по нетворкингу и отработке своих проектов для питчинга.
«Предварительный тренинг – необходимая и чрезвычайно полезная часть большинства крупных индустриальных и фестивальных питчингов. Участникам всегда важно и нужно увидеть себя и свою команду со стороны, получить структурированную, внятную и конструктивную реакцию на презентацию и собственно на сам проект, так как, долго находясь внутри разработок, трудно заметить даже довольно очевидные ошибки и слабые места. Готовность Минкульта провести такой тренинг — огромный шаг навстречу индустрии в целом и дебютантам в частности, и значимость такого решения невозможно переоценить», – рассказывает куратор интенсива Анна Гудкова.
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