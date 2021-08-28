«Урок демократии» выйдет в День знаний

Премьера восьмисерийной подростковой драмы Вячеслава Попова и Дениса Гуляра «Урок демократии» состоится в социальной сети «ВКонтакте» в День знаний, сообщает пресс-служба Института развития интернета.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Это рассказ с элементами детектива о старшекласснице Вере (Анастасия Кувшинова), которая баллотируется в президенты школы. Её конечная цель — получить возможность лично обратиться к мэру города, чтобы помочь маме. На этом пути героиня сталкивается с нечестной конкуренцией, закулисными интригами, любовным треугольником и предательством близкого человека.
«Это наше дебютное кино, которое посвящено взрослению, самоопределению, вере в себя, в свои силы и рассказывает о том, чего можно достичь, если не бояться двигаться к своей цели. Герои сериала сталкиваются с проблемой выбора и задаются вопросами, как действовать, кем стать, что правильно, а что нет. Главная идея, которую мы хотим донести, — если ты видишь, что реально можешь повлиять на ситуацию, и чувствуешь в себе потенциал, ты непременно должен использовать этот шанс заявить о себе. Проще говоря, будь инициативным. Эту мысль мы постарались нативно и тонко донести», — рассказал режиссёр Вячеслав Попов.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Главные роли в сериале, созданного при поддержке ИРИ в рамках нацпроекта «Культура», исполнили выпускники и студенты московских киновузов: Фёдор Немцев, Мария Морозова, Михаил Сотников и Констанция Клдрова. Компанию им составит в качестве следователя Денис Портнов.
По словам Попова, «в качестве актёров у нас задействованы малоизвестные ребята, но от этого не менее талантливые. Мы отобрали их из более ста человек. Все — выпускники московских кинематографических вузов, за исключением главной героини, которая на момент съёмок находилась в процессе поступления, что, впрочем, не помешало ей отлично справиться с ролью».
фото: пресс-служба Института развития интернета
Съёмки проходили в Москве и в лицее №17 в Химках. Все восемь серий будут опубликованы 1 сентября в сообществе сериала в социальной сети «ВКонтакте».
«Подростковое кино — преимущественно некоммерческое, и сегодня оно существует во многом благодаря государству и таким организациям, как ИРИ, Минкультуры, Фонд кино. Они помогают авторам, таким же, как мы, высказываться и воспитывать нашу молодежь, говорить с ней на понятном языке и на важные для всей страны темы», — отметил режиссёр.
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