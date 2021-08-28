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«Иствикских ведьм» адаптируют для современного зрителя

28 августа
2021 год

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28 августа 2021
Найден режиссёр для современной версии фэнтези-комедии Джорджа Миллера «Иствикские ведьмы», задуманной компанией Warner Bros., уверяет Screen Daily.

Режиссёрское кресло займёт шведка Нинья Тюберг, получившая известность благодаря каннской короткометражке «Удовольствие», которая став полным метром попала на кинофестивали текущего года, включая смотр в Карловых Варах и «Сандэнс».

«Иствикских ведьм» адаптируют для современного зрителя

Студия заключила сделку с Тюберг на прошлой неделе. Сценарий напишет сама постановщица, однако неизвестно, будет ли это ремейк или же адаптация одноимённого романа Джона Апдайка. Продюсерами выступят Даг Уик и Люси Фишер. Съёмки пройдут в США.

Оригинал 1987 года украсили собой Джек Николсон, Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайффер. По сюжету три современные ведьмы тоскуют по своему идеальному мужчине в маленьком городке Новой Англии. Всё меняется, когда они знакомятся с богатым и неотразимым Дэрилом Ван Хорном.
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