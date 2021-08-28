«Иствикских ведьм» адаптируют для современного зрителя

Найден режиссёр для современной версии фэнтези-комедии Джорджа Миллера
«Иствикские ведьмы
», задуманной компанией Warner Bros., уверяет Screen Daily
.
Режиссёрское кресло займёт шведка Нинья Тюберг, получившая известность благодаря каннской короткометражке «Удовольствие», которая став полным метром попала на кинофестивали текущего года, включая смотр в Карловых Варах и «Сандэнс».
Студия заключила сделку с Тюберг на прошлой неделе. Сценарий напишет сама постановщица, однако неизвестно, будет ли это ремейк или же адаптация одноимённого романа Джона Апдайка. Продюсерами выступят Даг Уик и Люси Фишер. Съёмки пройдут в США.
Оригинал 1987 года украсили собой Джек Николсон
, Шер
, Сьюзен Сарандон
и Мишель Пфайффер
. По сюжету три современные ведьмы тоскуют по своему идеальному мужчине в маленьком городке Новой Англии. Всё меняется, когда они знакомятся с богатым и неотразимым Дэрилом Ван Хорном.
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