«Иствикских ведьм» адаптируют для современного зрителя

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«Урок демократии» выйдет в День знаний

28 августа

Тимур Бекмамбетов и Антон Калинкин научат молодых режиссёров «Искусству питчинга»

В Москве с 3 по 5 сентября пройдёт образовательный интенсив для начинающих кинематографистов