Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Европа»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джейк Джилленхол получил главную роль в экранизации «Песни забвения» Роберта Киркмана

28 августа
2021 год

Новости кино >>
28 августа 2021
Джейк Джилленхол сыграет в фильме «Песнь забвения» (Oblivion Song), основанном на графическом романе создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана и Лоренцо Де Феличи, сообщает Variety.

Джейк Джилленхол получил главную роль в экранизации «Песни забвения» Роберта Киркмана
фото: screenrant.com

В экранизации произведения, вышедшего в 2018 году, актёр предстанет в образе Нэйтана Коула, который ежедневно совершает поездки с целью спасти тех, кто всё ещё живёт в Забвении, апокалиптическом городе в Филадельфии, пропавшем десять лет назад вместе с 300 тысячами жителей.

Права на перенос сюжета на большой экран приобрела компания New Republic Pictures. За продюсирование отвечают Nine Stories Джилленхола и Skybound Entertainment.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джейк Джилленхол и Ванесса Кирби отправятся в опасное путешествие по Атлантическому океану
Джейк Джилленхол сыграет героя Афганской войны
персоны
Джейк ДжилленхолРоберт Киркман
фильмы
Ходячие мертвецы

анонс

Деконструкция «Европа»

Скорбим

Роман Громадский
28 августа ушёл из жизни актёр Роман Громадский.

День рождения >>

Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Александр Мезенцев
Даниил Спиваковский
Кристя Аврам
Джек Блэк
Бен Газзара
Фернандо Фернан Гомес
Рауль Кортез
Дженнифер Кулидж
Арми Хаммер
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Воспоминания
мелодрама, научная фантастика, нуар (черный фильм), триллер
США, 2021
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
Сокровище пиратской бухты
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2020
Щенячий патруль в кино
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен