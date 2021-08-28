Джейк Джилленхол получил главную роль в экранизации «Песни забвения» Роберта Киркмана

Джейк Джилленхол
сыграет в фильме «Песнь забвения» (Oblivion Song), основанном на графическом романе создателя «Ходячих мертвецов
» Роберта Киркмана
и Лоренцо Де Феличи, сообщает Variety
.
В экранизации произведения, вышедшего в 2018 году, актёр предстанет в образе Нэйтана Коула, который ежедневно совершает поездки с целью спасти тех, кто всё ещё живёт в Забвении, апокалиптическом городе в Филадельфии, пропавшем десять лет назад вместе с 300 тысячами жителей.
Права на перенос сюжета на большой экран приобрела компания New Republic Pictures. За продюсирование отвечают Nine Stories Джилленхола и Skybound Entertainment.
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