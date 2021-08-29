«Нуучча» Владимира Мункуева получила Гран-при на фестивале в Карловых Варах

«Нуучча» якутского режиссёра Владимира Мункуева удостоена Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах в конкурсной секции «Восток-Запад». Согласно пресс-службе студии «Место силы», отвечавшей за производство фильма, помимо «Хрустального глобуса» к призу полагается финансовое поощрение в размере 15 тысяч долларов.
фото: пресс-служба студии «Место силы»
По словам продюсера картины Александра Плотникова, «этот фильм начинался очень лихо – за месяц до начала съёмок мы приняли решение о запуске. Володя Мункуев, ученик Бори Хлебникова, работая над сценарием, прислал первый драфт сценария, затем второй, третий – и сообщил, что сценарий он считает готовым, и он хотел бы его реализовать сразу же, не ждать следующего года. Причём срочно – проект полностью готов к реализации. Мы оперативно собрали команду, запустили все процессы и отправили группу в экспедицию, чтобы не упустить погоду. За месяц мы подготовили всё – это чистой воды авантюра. Но мы все – я, Боря Хлебников, наши партнёры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Альберт Рябышев – так поверили в материал, что решили рискнуть. И, конечно, сегодня мы счастливы, что зрители и жюри самого престижного в Восточной Европе киносмотра так высоко оценили и полюбили наш фильм».
Действие психологической драмы, снятой по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского, разворачивается в Якутии конца 19-го века. Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребёнка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином дома.
фото: пресс-служба студии «Место силы»
«Я очень рада тому, что наши инициативы по продвижению российского кино дают столь быстрые и яркие результаты. Проект стартовал на международной арене в программе Baltic Event 2020, когда всё мероприятие проходило с "Фокусом на Россию", инициированном Роскино. Фильм "Нуучча" создан прекрасной командой продюсеров и обратил внимание международного жюри на молодого талантливого режиссёра из Якутии, в очередной раз подчеркивая тренд на появление новой плеяды креативных талантов из регионов и важность развития регионального кино», — говорит глава Роскино Евгения Маркова.
Картина, представленная на кинорынке Industry@Tallin & Baltic Event в Таллине, стала победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards, которая даётся проектам c самым сильным и смелым художественным видением, успешно сочетающим в себе творческий и коммерческий потенциал.
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