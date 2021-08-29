Карле Гуджино исполнилось 50 лет

Сегодня, 29 августа, исполнилось 50 лет популярной американской актрисе и продюсеру
Карле Гуджино
, запомнившейся по роли Ингрид Кортес в серии фильмов
Роберта Родригеса
«
Дети шпионов
».
Будущая звезда родилась 29 августа 1971 года во флоридском городе Сарасота в семье с итальянскими и англо-ирландскими корнями. Родители рано развелись, и Карла всё детство жила на два дома: то у отца, то у матери. В 15 попробовала себя в модельном бизнесе, однако небольшой рост не позволил ей достичь успехов в качестве модели. После этого она послушалась тетю, работавшую в своё время на ТВ, и начала брать уроки актёрского мастерства в Лос-Анджелесе.
В качестве актрисы дебютировала в 1988-м, сыграв Карен в сериале «Доброе утро, мисс Блисс», а уже через год появилась в фильме «Отряд Беверли Хиллз». Первую заметную роль получила в картине «
Жизнь этого парня
», где её партнёрами были
Леонардо ДиКаприо
и
Роберт Де Ниро
. Настоящая слава пришла к Карле, когда она стала сотрудничать с Робертом Родригесом. Вместе они поработали над тремя частями «Детей шпионов» и «
Городом грехов
». Затем Гуджино приглянулась
Заку Снайдеру
, у которого сыграла Шёлкового призрака в «
Хранителях
», Веру Горски в «
Запрещённом приёме
» и Келор в кинокомиксах «
Человек из стали
», «
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
» и «
Лига справедливости Зака Снайдера
».
фото: кадр из фильма «Хранители»
На счету Карлы Гуджино 100 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «
Альф
», «
Квантовый скачок
», «
Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл
», «
Майкл
», «
Глаза змеи
», «
Карен Сиско
», «
Поющий детектив
», «
Ночь в музее
», «
Гангстер
», «
Ведьмина гора
», «
Блудливая Калифорния
», «
Пингвины мистера Поппера
», «
Разлом Сан-Андреас
», «
Сосны
», «
Игра Джеральда
», «
Призраки дома на холме
», «
Призраки усадьбы Блай
», «
Пороховой коктейль
» и «Предел». В 1994-м появилась в видеоклипе группы Bon Jovi на песню Always. Активно работает на сцене, в том числе на Бродвее.
Обладательница нескольких наград, включая премию «Театральный мир», которую ей вручили в 2005-м.
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