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Карле Гуджино исполнилось 50 лет

29 августа
2021 год

Новости кино >>
29 августа 2021
Сегодня, 29 августа, исполнилось 50 лет популярной американской актрисе и продюсеру Карле Гуджино, запомнившейся по роли Ингрид Кортес в серии фильмов Роберта Родригеса «Дети шпионов».


Будущая звезда родилась 29 августа 1971 года во флоридском городе Сарасота в семье с итальянскими и англо-ирландскими корнями. Родители рано развелись, и Карла всё детство жила на два дома: то у отца, то у матери. В 15 попробовала себя в модельном бизнесе, однако небольшой рост не позволил ей достичь успехов в качестве модели. После этого она послушалась тетю, работавшую в своё время на ТВ, и начала брать уроки актёрского мастерства в Лос-Анджелесе.

В качестве актрисы дебютировала в 1988-м, сыграв Карен в сериале «Доброе утро, мисс Блисс», а уже через год появилась в фильме «Отряд Беверли Хиллз». Первую заметную роль получила в картине «Жизнь этого парня», где её партнёрами были Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Настоящая слава пришла к Карле, когда она стала сотрудничать с Робертом Родригесом. Вместе они поработали над тремя частями «Детей шпионов» и «Городом грехов». Затем Гуджино приглянулась Заку Снайдеру, у которого сыграла Шёлкового призрака в «Хранителях», Веру Горски в «Запрещённом приёме» и Келор в кинокомиксах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера».

Карле Гуджино исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Хранители»

На счету Карлы Гуджино 100 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Альф», «Квантовый скачок», «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл», «Майкл», «Глаза змеи», «Карен Сиско», «Поющий детектив», «Ночь в музее», «Гангстер», «Ведьмина гора», «Блудливая Калифорния», «Пингвины мистера Поппера», «Разлом Сан-Андреас», «Сосны», «Игра Джеральда», «Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Пороховой коктейль» и «Предел». В 1994-м появилась в видеоклипе группы Bon Jovi на песню Always. Активно работает на сцене, в том числе на Бродвее.

Обладательница нескольких наград, включая премию «Театральный мир», которую ей вручили в 2005-м.
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Карле Гуджино исполнилось 50 лет фотографии
Карле Гуджино исполнилось 50 лет фотографии
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