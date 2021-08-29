В рамках Greekkino жителям Санкт-Петербурга покажут «Вечность и один день» Тео Ангелопулоса

В рамках перекрёстного года истории России и Греции 4 сентября в Санкт-Петербурге впервые пройдёт День греческого кино Greekkino. Мероприятие состоится в киноцентре «Дом кино» при поддержке Санкт-Петербургского «Союза кинематографистов России», уточняет пресс-служба фестиваля.
Петербуржцы и гости Северной столицы познакомятся с современным кинематографом, культурой и традициями Греции. В программу включены работы современных греческих режиссёров. В их числе победитель Каннского кинофестиваля 1998 года «Вечность и один день» Тео Ангелопулоса, а также криминальная драма «Враг мой» Йоргоса Цемберопулоса и трагикомедия «Щепотка перца» Тассоса Булметиса, отмеченная десятью наградами на международном кинофестивале в Салониках 2003 года. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
фото: пресс-служба фестиваля
Гостей ждёт греческая музыка в традиционном исполнении и авторской обработке, выступления и мастер-класс ансамбля национального танца, лекция о «греческом следе» в истории Петербурга.
Мероприятие откроется в «Доме кино» 4 сентября в 15:00. Специальными гостями фестиваля станут генеральный консул Греции в Санкт-Петербурге Спиридон Вулгарис, режиссёр и продюсер фильма «Щепотка перца» Тассос Булметис и заслуженная артистка России Марина Капуро. В Дне греческого кино также примут участие ансамбль греческого танца Serra, музыкант и вокалист Анастасия Икономиду, музыкальный дуэт Duo Forte, DJ Igrobox (Игорь Галкин) и историк, знаток Греции, автор экскурсии «Греки в Петербурге» Александр Данилов.
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