Венецианский кинофестиваль сосредоточит внимание на России

Впервые в истории российского фестивального присутствия индустриальная площадка Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge пройдёт с фокусом на Россию. Согласно пресс-службе Роскино, серия мероприятий в рамках бизнес-программы смотра объединит ведущих российских и итальянских деятелей киноиндустрии. Помимо этого, Россия широко представлена в конкурсных и параллельных программах самой Мостры.По словам генерального директора Роскино Евгении Марковой,В рамках бизнес-программы Venice Production Bridge 4 сентября пройдёт панельная дискуссия Focus on Russia при поддержке Минкультуры РФ, Министерства культуры Италии, Роскино, Национальной ассоциации в области кинопромышленности и смежных индустрий Anica и Istituto Luce Cinecittà. Российские кинодеятели и представители итальянских профильных организаций и институтов обсудят копродукционные стратегии и инвестиции между Россией и Италией, а также перспективы российского кинорынка с точки зрения международного сотрудничества. Особое внимание спикеры уделят уже имеющемуся опыту совместного производства и возможностям, предоставляемым странами иностранным партнёрам. Модераторами выступят Евгения Маркова и глава международного департамента Anica и координатор аудиовизуального бюро ITA Роберто Стабиле.прокомментировал Стабиле.Участниками дискуссия станут заместитель министра культуры Италии Лючия Боргонцони, посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано, глава отдела драматического жанра RAI Мария Пиа Аммирати, генеральный директор Istituto Luce Cinecittà Никола Макканико, глава Отдела Кино Главного управления по кинематографии Минкультуры Мария Джузеппина Трокколи, генеральный директор Rai Cinema Паоло Дель Брокко, руководитель Главного управления по кинематографии Минкультуры Италии Никола Боррелли, со-основатель и президент кинокомпании Cattleya Риккардо Тоцци, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, председатель правления Ассоциации продюсеров, основатель и руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов , исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев , генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин , основатель и продюсер компании Forest Film Наталья Дрозд , основатель и генеральный директор группы компаний «Метрафильмс» Артём Васильев и президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.говорит председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва В Итальянском павильоне 6 сентября состоится российско-итальянская встреча, главная тема которой – «Россия и Италия: ко-продукция в киноиндустрии – советы продюсеров». Модераторами встречи снова станут Евгения Маркова и Роберто Стабиле. Среди участников Юлиана Слащёва, Наталья Дрозд, Артём Васильев, Мария Джузеппина Трокколи, основатель AR Content Александр Роднянский , основатель и президент компании Star Media Влад Ряшин , креативный продюсер студии «Метрафильмс» Карина Кабанова, президент Итальянской ассоциации анимации Cartoon Italia Анна-София Ванхоллебеке, со-руководитель кинокомпании Cattleya Марко Кименц, глава CNA Cinema, генеральный директор Minerva Pictures Джанлука Курти и директор по внутриевропейским вопросам и итальянскому кинематографу Департамента кинематографа и аудиовизуальных индустрий Министерства культуры Бруно Замбардино.Влад Ряшин считает, чтоКроме того, на 5 сентября в рамках VOD Market Day запланирована дискуссия на тему взаимодействия с аудиторией, пользовательского опыта, использования принципов разнообразия и доступности на рынке VOD – в мероприятии примут участие около 20 европейских VOD-платформ. Евгения Маркова выступит с презентацией рынка российских онлайн-видеосервисов. А на рынке копродукции Venice Gap-Financing Market с 3 по 5 сентября будет представлена работа российских режиссёров Дениса Семёнова и Георгия Молодцова – интерактивный VR-проект Knight of The Wailing Stars совместного производства России, Франции и Италии. Все мероприятия пройдут при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино.В основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля включена работа Наташи Меркуловой Капитан Волконогов бежал ». В секции Orizzonti Extra Россию представит фильм Владимира Битокова Мама, я дома ». Документальная лента Насти Коркия ГЭС-2 » вошла в секцию специальных показов. В рамках Венецианской международной недели критики, которая проходит параллельно с основным фестивалем, зрители увидят « Обходные пути Екатерины Селенкиной , включённый в программу Национальным союзом кинокритиков Италии.