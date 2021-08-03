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Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала «Обоюдное согласие»

3 августа
2021 год

Новости кино >>
3 августа 2021
Стартовали съемки психологической драмы Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Главную роль в оригинальном сериале KION исполняет Светлана Иванова, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала «Обоюдное согласие»
фото: Пресс-служба KION

Главная героиня — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин в групповом изнасиловании во время прогулки на яхте. Ее заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но общественному осуждению подвергаются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна. Опытный следователь, взявшийся за это дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но произошедшее вызывает много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть.

Помимо Ивановой в проекте заняты Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов, Глеб Бочков и другие. За сценарий отвечали Анастасия Пальчикова, отмеченная на «Кинотавре» за режиссерский дебют «Маша», а также Ольга Ангелова, Евгений Сосницкий и Виктория Островская. Созданием сериала занимаются кинокомпании МТС Медиа и «Медиаслово». Съемки пройдут в Москве и Крыму.

Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала «Обоюдное согласие»
фото: Пресс-служба KION

«Когда мне прислали сценарий, я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. Мне показалось, что я там могу что-то новое для себя найти, выйти на новый уровень. Я никогда не замечала, но оказывается, почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему», — рассказала Валерия Гай Германика.

Премьера «Обоюдного согласия» состоится в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.
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