Валерия Гай Германика приступила к съемкам сериала «Обоюдное согласие»

Главная героиня — молодая учительница Анна Федорова — обвиняет компанию влиятельных мужчин в групповом изнасиловании во время прогулки на яхте. Ее заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но общественному осуждению подвергаются не столько предполагаемые насильники, сколько сама Анна. Опытный следователь, взявшийся за это дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но произошедшее вызывает много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть.
«Когда мне прислали сценарий, я прочитала ради любопытства. Мне очень понравилось, инстинктивно почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. Мне показалось, что я там могу что-то новое для себя найти, выйти на новый уровень. Я никогда не замечала, но оказывается, почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему», — рассказала Валерия Гай Германика.
Премьера «Обоюдного согласия» состоится в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.
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