Алена Константинова, Петр Рыков и Артур Сопельник останутся «Вместе навсегда»

По сюжету Катя (Константинова) и Саша (Сопельник) любят друг друга и собираются пожениться. Но во время знакомства родителей пара узнает, что их семьи — заклятые враги. Между влюбленными неожиданно встает богатый бизнесмен Роман Гордеев (Рыков), которым буквально одержима Лиза, младшая сестра Кати.
По словам режиссера Глеба Якубовского, «в основе этой истории – запутанный любовный четырехугольник, поэтому тут много страстей, любви и ненависти. Все герои сложные, противоречивые, неоднозначные».
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Когда я прочитала сценарий, он меня поразил нелогичными поступками персонажей, что очень похоже на реальную жизнь. Моя героиня Катя попадает в абсолютно дикую историю, и зачастую совершает поступки, которые лично мне было очень сложно понять и оправдать. Но мы с ней похожи в том, что стараемся в любой ситуации видеть хорошее», — поделилась Алена Константинова.
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