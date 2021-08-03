Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алена Константинова, Петр Рыков и Артур Сопельник останутся «Вместе навсегда»

3 августа
2021 год

Новости кино >>
3 августа 2021
Премьера многосерийной мелодрамы «Вместе навсегда» с Аленой Константиновой, Артуром Сопельником, Петром Рыковым, Татьяной Колгановой и Олегом Масленниковым-Войтовым состоится 9 августа на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Алена Константинова, Петр Рыков и Артур Сопельник останутся «Вместе навсегда»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету Катя (Константинова) и Саша (Сопельник) любят друг друга и собираются пожениться. Но во время знакомства родителей пара узнает, что их семьи — заклятые враги. Между влюбленными неожиданно встает богатый бизнесмен Роман Гордеев (Рыков), которым буквально одержима Лиза, младшая сестра Кати.

По словам режиссера Глеба Якубовского, «в основе этой истории – запутанный любовный четырехугольник, поэтому тут много страстей, любви и ненависти. Все герои сложные, противоречивые, неоднозначные».

Алена Константинова, Петр Рыков и Артур Сопельник останутся «Вместе навсегда»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

«Когда я прочитала сценарий, он меня поразил нелогичными поступками персонажей, что очень похоже на реальную жизнь. Моя героиня Катя попадает в абсолютно дикую историю, и зачастую совершает поступки, которые лично мне было очень сложно понять и оправдать. Но мы с ней похожи в том, что стараемся в любой ситуации видеть хорошее», — поделилась Алена Константинова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Татьяна КолгановаАлёна КонстантиноваОлег Масленников-ВойтовПётр РыковАртур СопельникГлеб Якубовский
фильмы
Вместе навсегда

анонс

Скорбим

Анатолий Рудаков
1 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Рудаков.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Татьяна Иванова
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Андрей Фролов
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Ламбер Вильсон
Долорес Дель Рио
Эванджелин Лилли
Мэрилин Максвелл
Гордон Скотт
Марк Стронг
Мартин Шин
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, научная фантастика, экранизация
Германия, 2021
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Пёс под прикрытием
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, шпионский фильм
США, 2020
Тайна парка развлечений
детский фильм, комедия
Китай, 2021
Хищники
драма, комедия
Италия, 2020
Blackpink: в кино
фильм-концерт, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен