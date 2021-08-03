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Дайджест от 02.08.2021
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Дмитрий Миллер займется расследованием дела о знаменитом фальшивомонетчике СССР

3 августа
2021 год

Новости кино >>
3 августа 2021
Завершились съемки детективного сериала «Призвание» с Дмитрием Миллером, Денисом Васильевым и Ольгой Вениковой в главных ролях. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о выдающемся фальшивомонетчике Николае Гришанине, который подделывал лотерейные билеты и продавал их по всему Советскому Союзу, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Дмитрий Миллер займется расследованием дела о знаменитом фальшивомонетчике СССР
фото: Пресс-служба НТВ

Действие разворачивается в Москве в середине 1980-х. Старшего оперуполномоченного МУРа Владимира Чеянова (Миллер) назначают начальником следственной группы по резонансному делу, связанному с убийством семьи Лошкаревых. Тела отца, его пожилой матери и старшего сына нашли в собственной квартире. В живых остались мать семейства, которой в тот момент не было дома, и младший сын, но он практически ничего не видел. В диване, где прятался мальчик, находят большую сумму денег, но откуда у обычной семьи, глава которой работал простым водителем, может быть столько денег.

«Чаянов как сыщик очень сосредоточенный, цельный, терпеливый. Вместе с режиссёром Сахатом Дурсуновым мы думали, что в процессе размышлений на месте преступления у моего героя должна быть какая-нибудь особенность. И остановились на коробке спичек, который всегда при нём и который Чаянов должен ловко вращать пальцами правой руки. Я левша и поначалу были трудности: пальцы не слушались, спички высыпались в самый не подходящий момент, особенно после команды «мотор», — рассказывает Дмитрий Миллер. — Костюм героя тоже подбирали отдельно: использовали вещи именно тех лет, а не специально сшитые сейчас. И, конечно, причёска: тогда короткие стрижки были ещё не в моде, поэтому мне пришлось немного отпустить волосы. Сейчас уже настолько привык, что стричься не хочется».
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