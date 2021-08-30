Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс вновь встретятся на съемочной площадке

30 августа
2021 год

Новости кино >>
30 августа 2021
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс, вместе работавшие над трилогией «Мстители» и картинами о Капитане Америке, вновь встретятся на съемочной площадке. Голливудский дуэт сыграет в приключенческом фильме «Ghosted» для Apple, сообщает The Hollywood Reporter.

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс вновь встретятся на съемочной площадке
фото: Getty Images

Режиссерское кресло займет постановщик «Рокетмэна» Декстер Флетчер. За сценарий отвечают Пол Верник и Ретт Риз, авторы «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд».

Сюжет пока держится в секрете, однако проект описывается как романтический экшн в духе «Романа с камнем», где снимались Майкл Дуглас и Кэтлин Тёрнер.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Пол ВерникМайкл ДугласСкарлетт ЙоханссонРетт РизКэтлин ТёрнерДекстер ФлетчерКрис Эванс
фильмы
Zомбилэнд: Контрольный выстрелДобро пожаловать в ЗомбилэндДэдпулЖил-был ДэдпулМстители: ФиналПервый мститель: Другая войнаРокетменРоман с камнем

анонс

Скорбим

Артур Диланян
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Артур Диланян.
Михаил Тягниенко
29 августа ушёл из жизни актёр Михаил Тягниенко.
Алексей Лагутин
29 августа ушёл из жизни актёр, журналист Алексей Лагутин.
Роман Громадский
28 августа ушёл из жизни актёр Роман Громадский.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Настя Задорожная
Мария Иващенко
Нина Ильина
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Рэймонд Мэсси
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Мафия: Смертельная игра
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Воспоминания
мелодрама, научная фантастика, нуар (черный фильм), триллер
США, 2021
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен