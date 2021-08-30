Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс вновь встретятся на съемочной площадке

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Он подарил свой голос главному герою анимационной ленты «Вверх»

Актер Эд Аснер скончался в возрасте 91 года

29 августа

Венецианский кинофестиваль сосредоточит внимание на России

Впервые в истории отечественного фестивального присутствия индустриальная площадка престижного смотра пройдёт с фокусом на российскую киноиндустрию