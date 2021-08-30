Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Европа»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Актер Эд Аснер скончался в возрасте 91 года

30 августа
2021 год

Новости кино >>
30 августа 2021
Американский актер Эд Аснер умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей артиста.

Актер Эд Аснер скончался в возрасте 91 года
фото: Netflix

За свою жизнь Эд Аснер принял участие в более чем 400 проектах. Он родился 15 ноября 1929 года в Канзасе и начал актерскую карьеру в середине 1950-х — сперва в театре, а затем на телевидении. На счету артиста семь премий «Эмми», пять из которых ему присудили за роль репортера Лу Гранта в комедийном сериале «Мэри Тайлер Мур» и его спин-оффе «Лу Грант». В 2001 году Аснер был награжден премией Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф.

Артист подарил свой голос главному герою анимационной ленты «Вверх» и озвучил множество других мультфильмов, в числе которых «Гаргульи», «Бэтмен», «Новый Человек-паук», «Симпсоны».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Эд Аснер
фильмы
БэтменВверх-внизСимпсоны

анонс

Деконструкция «Европа»

Скорбим

Артур Диланян
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Артур Диланян.
Михаил Тягниенко
29 августа ушёл из жизни актёр Михаил Тягниенко.
Алексей Лагутин
29 августа ушёл из жизни актёр, журналист Алексей Лагутин.
Роман Громадский
28 августа ушёл из жизни актёр Роман Громадский.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Настя Задорожная
Мария Иващенко
Нина Ильина
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Рэймонд Мэсси
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Мафия: Смертельная игра
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Воспоминания
мелодрама, научная фантастика, нуар (черный фильм), триллер
США, 2021
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен