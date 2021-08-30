Актер Эд Аснер скончался в возрасте 91 года

Американский актер Эд Аснер умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей артиста.
фото: Netflix
За свою жизнь Эд Аснер принял участие в более чем 400 проектах. Он родился 15 ноября 1929 года в Канзасе и начал актерскую карьеру в середине 1950-х — сперва в театре, а затем на телевидении. На счету артиста семь премий «Эмми», пять из которых ему присудили за роль репортера Лу Гранта в комедийном сериале «Мэри Тайлер Мур» и его спин-оффе «Лу Грант». В 2001 году Аснер был награжден премией Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф.
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