Актер Эд Аснер скончался в возрасте 91 года

анонс

За режиссуру их совместного проекта отвечает Декстер Флетчер

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс вновь встретятся на съемочной площадке

29 августа

Венецианский кинофестиваль сосредоточит внимание на России

Впервые в истории отечественного фестивального присутствия индустриальная площадка престижного смотра пройдёт с фокусом на российскую киноиндустрию