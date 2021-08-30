Премьера сериала «Контакт» с Павлом Майковым состоится 9 сентября

Персонажам этой истории никак не удается найти контакт в эпоху соцсетей, которые создавались, чтобы объединять людей, но порой приводят к обратному эффекту. Девочка-подросток Юля не слушается отца, у неё проблемы и в школе, и дома. Её отец – бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН стала его персональным адом, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него – самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет. Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться ВКонтакте с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы тот смог хоть как-то присматривать за дочкой.
«Когда мне прислали сценарий, я был уверен, что мне предлагают сыграть роль Барнашова. Я сразу согласился, и только потом узнал, что предлагают снять пилот, а потом все очень быстро закрутилось — история в меня попала. Довольно быстро появился Павел Майков, который, на мой взгляд, для этой роли идеален, в целом я горжусь тем, что мне удалось собрать крутейший актерский ансамбль», — рассказал Евгений Стычкин.
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