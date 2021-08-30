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Фестиваль научного кино «ФАНК» впервые пройдет в Москве

30 августа
2021 год

Новости кино >>
30 августа 2021
Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» впервые состоится в Москве. С 24 по 30 сентября кинопоказы пройдут в четырех столичных кинозалах — «Иллюзионе», Новой Третьяковке, «Октябре» и ЦДК, сообщают организаторы.

Фестиваль научного кино «ФАНК» впервые пройдет в Москве
фото: Пресс-служба фестиваля «ФАНК»

Зрителям представят более 20 полнометражных авторских картин о космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии, человеческих страхах и взаимоотношениях. Смотр откроет фильм «В погоне за гедонией», озвученный Тильдой Суинтон. В нем рассказывается о технологии глубокой стимуляции мозга и ее влиянии на сознание людей. Авторы ленты «Мозг» пытаются ответить на вопрос, возможно ли воссоздать человеческий мозг на компьютере. Документальная лента «Системная ошибка» показывает мир глазами людей, увлеченных возможностями капитализма, и ищет ответы на ключевые противоречия нашего времени.

Австрийский культурный форум покажет на фестивале сразу две премьеры: «Хлеб: ежедневное чудо» Харальда Фридла и «Лес. Кто меняет правила?», в котором Александр фон Бисмарк, потомок «железного канцлера», расследует махинации лесной мафии по всему миру, записывая свои разоблачения на скрытую камеру.

Помимо иностранных работ в программу фестиваля вошли проекты российских женщин-режиссеров — «Пространство Лобачевского» Екатерины Еременко, «Робот, я люблю тебя» Юлии Киселевой, где поднимается вопрос внедрения антропоморфных роботов в нашу жизнь, «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлевой, «Мой личный дракон» Милы Кудряшовой. С полной программой можно ознакомиться на сайте смотра.
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персоны
Екатерина ЕременкоИрина Журавлёва (II)Юлия КиселеваМила КудряшоваТильда Суинтон
фильмы
В погоне за гедониейМедведи Камчатки. Начало жизниМозгМой личный драконПространство ЛобачевскогоРобот, я люблю тебя?Системная ошибка

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