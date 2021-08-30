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Стартовал прием заявок на участие в третьем всероссийском акселераторе хоррор-фильмов

30 августа
2021 год

Новости кино >>
30 августа 2021
Телеканал ТВ-3 объявил о старте приема заявок на участие в третьем всероссийском акселераторе хоррор-фильмов.

Стартовал прием заявок на участие в третьем всероссийском акселераторе хоррор-фильмов
фото: Пресс-служба ТВ-3

Финалисты акселератора смогут экранизировать собственные сценарные идеи в формате пилотной серии с заявкой на продолжение, а победителю зрительского голосования достанется контракт на производство сезона. Акселератор предоставляет экспертную оценку опытных продюсеров, финансовую поддержку производства со стороны студии и продвижение среди зрителей готового фильма, премьеры которого пройдут на большом экране кинотеатра, на федеральном телеканале и онлайн-платформе.

О старте приема заявок было объявлено на международном хоррор-фестивале «Капля» в Москве с участием голливудских актеров Костаса Мэндилора, Сэди Кац и Романа Варшавски.

Узнать подробности об участии в хоррор-акселераторе ТВ-3, 1-2-3 Production и ВКонтакте, а также ознакомиться с проектами предыдущих финалистов можно по ссылке.
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