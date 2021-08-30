Стартовал прием заявок на участие в третьем всероссийском акселераторе хоррор-фильмов

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В кино с 14 октября.

Леа Сейду стала иконой журналистики в трейлере фильма «Суперзвезда»

30 августа

Фестиваль научного кино «ФАНК» впервые пройдет в Москве

С 24 по 30 сентября кинопоказы состоятся в четырех столичных кинозалах