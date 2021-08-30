Леа Сейду стала иконой журналистики в трейлере фильма «Суперзвезда»

Компания «Экспонента Фильм» представила дублированный трейлер драмеди «Суперзвезда
» французского режиссёра Брюно Дюмона
(«Детство Жанны д'Арк
»).
Журналистка Франс де Мер лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Её популярность растёт так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. И африканский мигрант, и ближневосточный боевик – все мечтают сделать с ней селфи. Но однажды что-то ломается в её бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский спа. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.
Главные роли в картине сыграли Леа Сейду
, Юлиане Кёхлер
, Бенжамен Биоле
, Бланш Гарден
и другие. Премьера ленты состоялась в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.
В российский прокат «Суперзвезда
» выйдет 14 октября.
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