Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис России

Любовь Аксенова
возглавила рейтинг главных молодых актрис в России, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика
» совместно с Кино-Театр.Ру
. В первую тройку ведущих артисток, чей возраст не превышает 35 лет, также вошли Александра Бортич
и Ирина Старшенбаум
.
Среди ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актрис, — общее количество кинопроектов и главных ролей, степень участия в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на OTT-сервисах. Дополнительным условием стало попадание фильма с участием актрисы на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались ленты, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выпущенные онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года.
Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы, где она принимала участие («Бывшие
»). Ее последним крупным полнометражным проектом стал экшн-комикс «Майор Гром: Чумной доктор
». На втором месте расположилась Александра Бортич. Залог успеха актрисы заключался в популярности ее кинотеатральных проектов. Если Аксенова – рекордсменка среди участниц по просмотрам своих фильмов и сериалов онлайн, то у Бортич в рейтинге наблюдается самый высокий балл за посещаемость картин.
Бронзу топа получила Ирина Старшенбаум. Обогнать соперниц ей позволил спрос на проекты с ее участием на онлайн-платформах – зрители активно смотрят «Содержанок
» и недавно вышедшего «Медиатора
». На четвертом месте разместилась Стася Милославская
, а замкнула топ-5 Надежда Михалкова
. Далее по списку расположились Анна Котова-Дерябина
, Софья Эрнст
, Мила Сивацкая
, Ольга Дибцева
и Ангелина Стречина
.
Аналогичный топ
главных молодых актеров в России возглавил Александр Петров
. Год назад «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии – список ведущих продюсеров, режиссеров
, актеров
и актрис
десятилетия, который оказался востребован и получил широкую цитируемость. На этот раз аналитики БК работали с коллегами из Кино-Театр.Ру, которые предоставили данные собственной базы участников современного кинопроцесса. Эти данные были положены в основу некоторых критериев успешности фигурантов топов.
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