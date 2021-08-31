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Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис России

31 августа
2021 год

Новости кино >>
31 августа 2021
Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис в России, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика» совместно с Кино-Театр.Ру. В первую тройку ведущих артисток, чей возраст не превышает 35 лет, также вошли Александра Бортич и Ирина Старшенбаум.

Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис России

Среди ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актрис, — общее количество кинопроектов и главных ролей, степень участия в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на OTT-сервисах. Дополнительным условием стало попадание фильма с участием актрисы на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались ленты, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выпущенные онлайн за тот же период и в телеэфир в период с 1 января по 30 июня 2021 года.

Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы, где она принимала участие («Бывшие»). Ее последним крупным полнометражным проектом стал экшн-комикс «Майор Гром: Чумной доктор». На втором месте расположилась Александра Бортич. Залог успеха актрисы заключался в популярности ее кинотеатральных проектов. Если Аксенова – рекордсменка среди участниц по просмотрам своих фильмов и сериалов онлайн, то у Бортич в рейтинге наблюдается самый высокий балл за посещаемость картин.

Бронзу топа получила Ирина Старшенбаум. Обогнать соперниц ей позволил спрос на проекты с ее участием на онлайн-платформах – зрители активно смотрят «Содержанок» и недавно вышедшего «Медиатора». На четвертом месте разместилась Стася Милославская, а замкнула топ-5 Надежда Михалкова. Далее по списку расположились Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина.

Аналогичный топ главных молодых актеров в России возглавил Александр Петров. Год назад «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал первый независимый рейтинг профессионалов киноиндустрии – список ведущих продюсеров, режиссеров, актеров и актрис десятилетия, который оказался востребован и получил широкую цитируемость. На этот раз аналитики БК работали с коллегами из Кино-Театр.Ру, которые предоставили данные собственной базы участников современного кинопроцесса. Эти данные были положены в основу некоторых критериев успешности фигурантов топов.
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Александр Петров возглавил топ главных молодых актеров в России
персоны
Любовь АксёноваАлександра БортичОльга ДибцеваАнна Котова-ДерябинаСтася МилославскаяНадежда МихалковаМила СивацкаяИрина СтаршенбаумАнгелина СтречинаСофья Эрнст
фильмы
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