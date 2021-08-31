Алексей Учитель отмечает юбилей

Сегодня, 31 августа, со дня рождения российского кинорежиссера, продюсера и сценариста Алексея Учителя исполняется 70 лет.
фото: tass.ru
Алексей Учитель родился в Санкт-Петербурге в семье документалиста Ефима Учителя. По окончании ВГИКа начал работать оператором, а затем режиссером на студии документальных фильмов. В 1991 году он основал творческо-производственное объединение «Рок». Его дебют в игровом кино состоялся в 1995 году с картиной «Мания Жизели», показанной на Каннском кинофестивале.
Помимо режиссерской деятельности Алексей Учитель занимается продюсированием: он выступил продюсером таких фильмов, как «Собака Павлова», «Связь», «Майор», «Сентенция», «Китобой», «Стрельцов». В возрасте 50 лет Учитель был удостоен звания Народного артиста России.
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