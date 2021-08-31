Группа компаний ГПМ КИТ подвела итоги двух экспериментальных питчингов

В рамках «Российской креативной недели» Группа компаний ГПМ КИТ провела два питчинга — «New Media. Content» и «Креативные команды» — под общим названием «Китчинг». Как уточняют организаторы, по итогам мероприятия победители выиграли финансовую и техническую помощь на разработку своих проектов от «Киностудии КИТ» и партнеров Canon.
фото: Пресс-служба Группы компаний ГПМ КИТ
Цель «китчингов» — поиск харизматичных и талантливых команд, а также новых форм игрового и документального контента. На очном финале участники «New Media. Content» заявили формат сторителлинга завтрашнего дня. Победу одержал проект «ТАРАКАНОВА VR», который авторы представляют как полноценный VR-фильм. Создатели получили от «Киностудии КИТ» контракт на сумму 500 тысяч рублей.
Второе место заняла «Лаборатория исследования цифровой оперы» — современная интерпретация оперы в цифровом формате, а бронзовым призером стал «Урбанутый», проект-исследование брошенных локаций в формате художественно-документального сериала в видеоигровой стилистике.
Членами жюри выступили заместитель гендиректора по стратегическому развитию Группы компаний ГПМ КИТ Андрей Бегунов, директор по работе с партнерами Rutube Андрей Лебедев, менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ Евгений Субочев, а также учредитель веб-фестиваля «Реалист», продюсер Антон Калинкин.
фото: Пресс-служба Группы компаний ГПМ КИТ
Участники второго китчинга на очной защите отстаивали не только свои нестандартные идеи, но и доказывали, что они команда. Главный приз — контракт на разработку проекта на сумму 500 тысяч рублей и техническую помощь от Canon — получила команда «Старики» с проектом «Старикам тут место». Молодые люди планируют снять короткометражный фильм про пожилых Бонни и Клайда, которые ради спасения друг друга готовы убивать. Главные роли, согласно предварительным договоренностям авторов, сыграют Василий Кортуков и Инна Чурикова. Второе метро заняла команда «Так Себе Продакшн» с проектом «Татлин, привет!». В планах ребят съемки документального фильма про молодое бюро архитекторов, которое называется «Хвоя». Теперь им поможет в этом профессиональная техника от Canon.
Оценивали работы участников генеральный директор ГПМ КИТ Андрей Терешок, менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ Евгений Субочев, продюсер АО ТНТ-Телесеть Дарья Капля, генеральный директор Premier Софья Митрофанова, а также шоураннер, сценарист и продюсер Константин Майер.
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