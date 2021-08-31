Группа компаний ГПМ КИТ подвела итоги двух экспериментальных питчингов

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Сериал выйдет на платформе СМОТРИМ

Показ детективной драмы «Сын» с Дарьей Урсуляк и Антоном Филипенко стартует 4 сентября

Режиссеру исполняется 70 лет

31 августа

Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис России

В топ также попали Александра Бортич, Ирина Старшенбаум и Стася Милославская