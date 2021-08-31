Показ детективной драмы «Сын» с Дарьей Урсуляк и Антоном Филипенко стартует 4 сентября

По сюжету учительница музыки Александра Полякова (Урсуляк) замкнулась в себе после того, как во время прогулки бесследно пропал ее четырехлетний сын Даня. Даже спустя три года Александра не теряет надежды найти ребенка, хотя его поиски давно остановлены. Однажды она узнает своего сына в сюжете новостей, но бывший муж Антон (Денисенко), полицейские и коллеги уверяют, что это ошибка и шансов найти мальчика нет. Единственный, кто верит Александре, — майор Орлов (Филипенко), отец её ученицы. Он начинает собственное расследование, которое приводит его к шокирующим результатам.
«Это история о матери, которая хочет быть рядом со своим ребёнком. Готовясь к проекту, мы изучили множество историй об исчезновении людей, подняли официальную статистику. За 2020-й год в России было подано почти две тысячи заявлений о пропаже несовершеннолетних, а найдено всего 900 детей! В это трудно поверить, но 29 тысяч человек числятся в базе без вести пропавшими – и об их судьбе ничего не известно. Наш фильм – это не просто детектив, но и запутанная драма, которая держит зрителей до конца», — рассказала Флюза Фархшатова.
обсуждение >>