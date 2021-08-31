Премьерную линейку мелодрам «Лав Сторис» откроет мини-сериал «Она, он и она»

В центре сюжета сериала «Она, он и она» — молодая успешная женщина Анна. Она уверена, что муж Борис спокойно относится к ее бездетности, но после гибели супруга случайно знакомится с его любовницей Диной, у которой есть от Бориса маленькая дочь. В отчаянии Анна решает подружиться с соперницей.
14 сентября линейку премьер продолжит комедийная мелодрама «Как выйти замуж за сантехника» с Юлией Такшиной и Дмитрием Муляром. Действие картины разворачивается в маленьком приморском городе, где владелец строительной компании решает построить на свободном участке набережной роскошный отель. Жители прибрежного района случайно узнают о планах застройки и начинают протестовать.
17 сентября линейку премьер «Лав Сторис» завершит мелодрама «Цена ошибки», где сыграли Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Батарев и Александр Кудренко. По сюжету в жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, всё против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей и беременности этой женщины, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве. Единственным человеком, который всерьез поддерживает героиню, оказывается Николай, занимающийся ремонтом в ее квартире. Он ведет себя как настоящий мужчина. Ольга, сама того не ожидая, влюбляется в него. Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.
обсуждение >>