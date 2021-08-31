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Премьерную линейку мелодрам «Лав Сторис» откроет мини-сериал «Она, он и она»

31 августа
2021 год

Новости кино >>
31 августа 2021
13 сентября на «Dомашнем» начнутся показы премьерных мелодрам из линейки «Лав Сторис». Ее откроет мини-сериал «Она, он и она», где сыграли Евгения Розанова, Александр Соколовский и Александр Пашков, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьерную линейку мелодрам «Лав Сторис» откроет мини-сериал «Она, он и она»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

В центре сюжета сериала «Она, он и она» — молодая успешная женщина Анна. Она уверена, что муж Борис спокойно относится к ее бездетности, но после гибели супруга случайно знакомится с его любовницей Диной, у которой есть от Бориса маленькая дочь. В отчаянии Анна решает подружиться с соперницей.

14 сентября линейку премьер продолжит комедийная мелодрама «Как выйти замуж за сантехника» с Юлией Такшиной и Дмитрием Муляром. Действие картины разворачивается в маленьком приморском городе, где владелец строительной компании решает построить на свободном участке набережной роскошный отель. Жители прибрежного района случайно узнают о планах застройки и начинают протестовать.

Зрителям также представят «Созвучия любви» с Олегом Назаровым и Оксаной Скакун. Это история об учительнице музыки, которая теряет место работы и приезжает в столицу, чтобы устроиться няней и репетитором в семью своей подруги детства. 16 сентября в эфире телеканала покажут проект «Двойная петля», повествующий о трудностях семейной жизни. Главные роли в картине сыграли Екатерина Вуличенко и Андрей Фролов. Съемки проходили в Великом Новгороде.

17 сентября линейку премьер «Лав Сторис» завершит мелодрама «Цена ошибки», где сыграли Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Батарев и Александр Кудренко. По сюжету в жизни Ольги, выдающегося детского нейрохирурга, начинают происходить странные вещи. Кажется, всё против нее: она узнает об измене мужа с молодой домработницей и беременности этой женщины, на работе Ольгу обвиняют во взяточничестве. Единственным человеком, который всерьез поддерживает героиню, оказывается Николай, занимающийся ремонтом в ее квартире. Он ведет себя как настоящий мужчина. Ольга, сама того не ожидая, влюбляется в него. Но, как выясняется, Николай оказался в жизни Ольги неслучайно, и все происходящие события – результат его плана мести.
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Иван БатаревЕкатерина ВуличенкоАлександр КудренкоДмитрий МулярОлег НазаровАлександр ПашковЕвгения РозановаОксана СкакунСветлана Смирнова-МарцинкевичАлександр СоколовскийЮлия ТакшинаАндрей Фролов
фильмы
Двойная петляКак выйти замуж за сантехникаОна, он и онаСозвучия любвиЦена ошибки

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