Премьерную линейку мелодрам «Лав Сторис» откроет мини-сериал «Она, он и она»

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Сериал выйдет на платформе СМОТРИМ

Показ детективной драмы «Сын» с Дарьей Урсуляк и Антоном Филипенко стартует 4 сентября

Участники «китчингов» представили свои проекты в рамках «Российской креативной недели»

Группа компаний ГПМ КИТ подвела итоги двух экспериментальных питчингов

Режиссеру исполняется 70 лет

31 августа

Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис России

В топ также попали Александра Бортич, Ирина Старшенбаум и Стася Милославская