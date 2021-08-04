Максим Щёголев отправился в «Порт»

Зрителей ожидает история о боевом офицере Михаиле Самойлове (Щёголев), потерявшем друга Игоря Макарова (Барановский) под обстрелом боевиков в Сирии. Герой возвращается домой, в родной портовый город Янтарск, чтобы помогать вдове Макарова. Он винит в случившемся себя, не зная, что Игорь на самом деле жив и спустя несколько лет окажется совсем не тем, кем казался. Сам же город становится местом борьбы не на жизнь, а на смерть. И череда преступлений всегда приводит к одному человеку – хозяину порта Куприянову (Барабаш).
«Не только нас, но и телеканал НТВ зацепила тема порта, потому что таких локаций и колорита на телеканале не было давно, – рассказывает Арсений Робак. – Изначально мы думали, что будем снимать порт в Калининграде, но он слишком похож на московский и в нём нет того шарма, которым отличается порт в Балтийске. Он массивный, просторный, там стоят большие корабли, и выглядит он очень эффектно».
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Порт в Калининграде тоже появится в кадре, как и другие знаковые места города – калининградский собор, старый форт, музей Канта и другие. Съёмки также пройдут в Москве, Московской области, Калининградской области и продлятся три месяца. Премьера сериала состоится на НТВ.
Актёра на главную роль искали долго: сыграть человека, раздираемого чувством вины и не знающего, что делать со своей жизнью, стало непростой задачей. «Мы пробовали многих артистов, но только Максим показался нам наиболее точным в этой роли. И сценаристы, и режиссёр, и продюсеры представляли себе именно такого Самойлова. Увидев его на пробах, все сразу сказали "да"», – вспоминает Робак.
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»
Персонаж Щёголева интересен прежде всего насыщенной и драматичной внутренней жизнью. Он полон сомнений и никак не может простить себе гибель друга, которого считал братом – так они были близки. По словам актёра, «Самойлов – человек профессиональный, ответственный, честный. Он достаточно гибкий, мудрый, внимательный, с юморком. Но при этом с червоточинкой, потому что участие в боевых действиях сильно меняет людей. А ведь Самойлов не просто участвовал в военной операции, а потерял друга. Он принимает вину за его гибель на себя и до последнего тащит этот камень на шее, хотя на самом деле никакой вины на нём нет».
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