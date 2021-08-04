Виктория Толстоганова и Артём Быстров снимаются в драме «Край надломленной луны»

Это полнометражный дебют режиссёра Светланы Самошиной, выпускницы мастерской Бакура Бакурадзе в Московской школе нового кино, автора короткометражек «Хейт», «Знак» и «Как жизнь без любви», отмеченных призами российских и международных кинофестивалей.
фото: пресс-служба кинокомпании «Инвада Фильм»
По сюжету картины 14-летняя Соня неожиданно узнаёт, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, она сбегает из дома. Мать и старшая сестра Саша находят Соню на их старой даче, куда уже много лет никто не приезжал. Три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Это даёт начало долгому пути восстановления семейных связей.
Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге. Основная локация фильма – старая семейная дача – будет сниматься в посёлке на берегу Финского залива.
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