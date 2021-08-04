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Виктория Толстоганова и Артём Быстров снимаются в драме «Край надломленной луны»

4 августа
2021 год

Новости кино >>
4 августа 2021
В Санкт-Петербурге начались съёмки фильма «Край надломленной луны» по сценарию Наталии Мещаниновой. Главные роли исполнят Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Маша Лобанова, Артём Быстров, Ростислав Бершауэр и Эра Зиганшина. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Инвада Фильм», отвечающей за производство драмы при поддержке Министерства культуры РФ.

Это полнометражный дебют режиссёра Светланы Самошиной, выпускницы мастерской Бакура Бакурадзе в Московской школе нового кино, автора короткометражек «Хейт», «Знак» и «Как жизнь без любви», отмеченных призами российских и международных кинофестивалей.

Виктория Толстоганова и Артём Быстров снимаются в драме «Край надломленной луны»
фото: пресс-служба кинокомпании «Инвада Фильм»

По сюжету картины 14-летняя Соня неожиданно узнаёт, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми. Не в силах простить такое предательство, она сбегает из дома. Мать и старшая сестра Саша находят Соню на их старой даче, куда уже много лет никто не приезжал. Три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Это даёт начало долгому пути восстановления семейных связей.

Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге. Основная локация фильма – старая семейная дача – будет сниматься в посёлке на берегу Финского залива.
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