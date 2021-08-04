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Дайджест от 02.08.2021
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Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым

4 августа
2021 год

Новости кино >>
4 августа 2021
В Новороссийске стартовали съёмки многосерийного фильма «Дама с собачкой». Согласно пресс-службе телеканала «Россия», заказавшего сериал, главные роли в нём исполнят Елена Яковлева, Александр Балуев и Сергей Перегудов.

Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Зрителям поведают о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне Марфиной (Яковлева), переехавшей после смерти мужа в элитный поселок к семье дочери. Она тоскует по прежней жизни, когда каждый вечер они с мужем играли в шахматы и обсуждали его повседневные дела. Но однажды став единственным свидетелем загадочного убийства, Агата Денисовна берётся за собственное расследование. В нём ей помогают бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Балуев). Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к ещё более запутанным преступлениям.

Режиссёрское кресло картины занял Мирослав Малич. За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Капранов, художник-постановщик Григорий Тер-Месропян, художник по костюму Ксения Орлова и художник по гриму Александра Кругова. Компанию вышеназванным актёрам составят Ирина Таранник, Александр Дзюба и другие.
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Дама с собачкой

фотографии >>
Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым фотографии
Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым фотографии
Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым фотографии
Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым фотографии
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