Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым

Зрителям поведают о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне Марфиной (Яковлева), переехавшей после смерти мужа в элитный поселок к семье дочери. Она тоскует по прежней жизни, когда каждый вечер они с мужем играли в шахматы и обсуждали его повседневные дела. Но однажды став единственным свидетелем загадочного убийства, Агата Денисовна берётся за собственное расследование. В нём ей помогают бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Балуев). Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к ещё более запутанным преступлениям.
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