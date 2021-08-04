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Дайджест от 02.08.2021
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Шамиль Хаматов и Александр Паль вернулись к своим персонажам во втором сезоне «БИХЭППИ»

4 августа
2021 год

Новости кино >>
4 августа 2021
Начались съёмки нового сезона драмеди «БИХЭППИ». В продолжении зрители вновь встретятся с героями Шамиля Хаматова, Александра Паля, Марины Васильевой, Фёдора Лаврова, Максима Лагашкина и другими героями, которые теперь будут искать не коллективную, а свою личную формулу счастья. Производством занимается компания Good Story Media. Второй сезон будет эксклюзивно доступен зрителям видеосервиса PREMIER, уточняет пресс-служба сериала.

Шамиль Хаматов и Александр Паль вернулись к своим персонажам во втором сезоне «БИХЭППИ»
фото: пресс-служба сериала

В новом сезоне хирургу-онкогинекологу Аркадию и его жене Шуре придётся ответить самим себе на вопросы: может ли изменить тот, кто счастлив в браке? Что делать, если отношения, которых добивалась, не приносят радости? Можно ли одновременно любить мужа и кого-то ещё? Через 35 лет узнать, что родители тебя долго обманывали — каково это? Действительно ли человек сам творец своего счастья? И бывает ли в конце концов то прекрасное далеко, о котором все мы пели в детстве?

Создателями второго сезона вновь выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенёв, автор сценария и креативный продюсер Ирина Аркадьева при участии Андрея Стецюка и Анастасии Волковой.
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Шамиль Хаматов и Александр Паль вернулись к своим персонажам во втором сезоне «БИХЭППИ» фотографии
Шамиль Хаматов и Александр Паль вернулись к своим персонажам во втором сезоне «БИХЭППИ» фотографии
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