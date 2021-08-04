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Брендан Фрейзер составит компанию Леонардо ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе

4 августа
2021 год

Новости кино >>
4 августа 2021
Брендан Фрейзер присоединился к команде нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», посвящённого одному из самых громких дел Джона Эдгара Гувера, уверяет Deadline.

Брендан Фрейзер составит компанию Леонардо ДиКаприо в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе
фото: deadline.com

Главные роли в экранизации криминального романа Дэвида Грэнна Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. В картине также сыграет Джесси Племонс. За адаптацию отвечает Эрик Рот.

Действие ленты развернётся в штате Оклахома в 1920-х. Будущий бессменный директор ФБР Гувер берётся за расследование серии убийств коренных американцев из племени Осейджи, произошедших после обнаружения нефти на землях индейцев.
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