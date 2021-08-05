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Международную программу Московского фестиваля экспериментального кино покажут в Garage Screen

5 августа
2021 год

Новости кино >>
5 августа 2021
С 11 по 17 августа в летнем кинотеатре Garage Screen музея «Гараж» покажут фильмы международного конкурса 6-го Московского фестиваля экспериментального кино MIEFF, а также работы американского киноавангардиста Натаниэля Дорски. Об этом сообщают организаторы.

Международную программу Московского фестиваля экспериментального кино покажут в Garage Screen
фото: К/ф "Нова"

Тема международного конкурса MIEFF в этом году — «Тысяча и один способ обрести дом». В нем участвуют 29 короткометражных лент из 24 стран, в том числе из Германии, Индии, Ливана, Литвы, Мексики, России, Руанды, США, Таиланда, Украины, Франции и Японии. Фильмы сгруппированы в шесть блоков, каждый из которых посвящен определенному аспекту человеческого стремления найти свое место на Земле.

Лауреатов международного и российского конкурсов объявят 16 августа в Garage Screen. Церемонию завершит российская премьера ретрофутуристического фильма китайской мультимедиа-художницы Цао Фэй «Нова».

В рамках ежегодной рубрики Close-up в России впервые представят картины Натаниэля Дорски, который снимает немые поэтические фильмы на пленку начиная с 1960-х годов. В программу войдут его работы за последние шесть лет, а показы пройдут с 16-мм пленки.

Также на протяжении фестиваля в Музее будет работать образовательная лаборатория «Внеклассные практики». Ее цель — исследование идей и методов работы с движущимся изображением.
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