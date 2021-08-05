Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Короткометражки с Юлией Хлыниной, Кириллом Кяро и Андреем Мерзликиным вошли в конкурс «Короче»

5 августа
2021 год

Новости кино >>
5 августа 2021
Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил программу Основного конкурса, в которую вошли 36 работ с участием Кирилла Кяро, Андрея Мерзликина, Дарьи Екамасовой, Марии Селезнёвой, Михаила Тройника и других известных артистов. Смотр пройдет в 9-й раз с 20 по 22 августа в Калининграде, сообщают организаторы.

Короткометражки с Юлией Хлыниной, Кириллом Кяро и Андреем Мерзликиным вошли в конкурс «Короче»
фото: Пресс-служба "Короче"

Так, в конкурсе представлены «Песочница» Гарри Бардина, «Это так работает» Дмитрия Голубничего с Юлией Хлыниной, Максимом Виторганом и Павлом Табаковым, «Пой» режиссера и актера Сергея Швыдкого, новый проект продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Инопланетяне среди нас», снятый Анастасией Завадской, «Авако» Ксении Пчелинцевой, «Жизнь» Давида Топурии, «За молоком» Михаила Вирона, «Белый гетеросексуальный мужчина» Глеба Росса, дебютная картина «Теплица» Андрея Лукьянова, где сыграли Сергей Епишев и Сергей Пахомов, «Огни Москвы» Кирилла Глущенко о загадочном калининградском издательстве, готовящемся к переезду в столицу, «Полосатый» Татьяны Астаповой с Артемом Сучковым.

Также за победу поборются «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова с Аглаей Тарасовой, «Зимний фильм» Фёдора Выродова и Юрия Михайлина, «Змеи в унитазе» Алены Саакян, «Комната судьбы» Анастасии Шахватовой, «Мечты» Ирины Тумановой, «Бродяга Бро» Петра Тимофеева о молодом рэпере, который записывает истории бездомных, «Может ли подсолнух отвернуться от солнца?» Сергея Руссола и Владимира Еремина, «Женщина, Мужчина, Мужчина и еще одна Женщина» Сергея Овечко, «Марс 0037» Марии Пиотровской, состоящий из интервью с тремя представителями земной расы разного пола, возраста и социального положения, «Неделя» Юлии Пак, «Патриотка» Ани Крайс, «Перекрёсток» Анны Носатовой, «Подходящий день» Екатерины Шупик, «Полина», Дарьи Михайловой, «Последний гараж» Олега Афонина, «Сила искусства» Марии Цветковой, криминальная комедия Александры Лупашко «Один день в году» о неудачном праздновании дня рождения, «Трактат о бабочках» Александра Лаврентьева, «Фаза» Даниила Свиридова, «Часть меня» Анны Рыжковой, «Я слой» Анатолия Воронова и «Fлюгер» Антона Филипенко.

Из нововведений этого года – добавление анимационной секции, в которую вошли «Боксбалет» Антона Дьякова, «Вадим на прогулке» Саши Свирского и «Мой друг тигр» Татьяны Киселёвой.

«Меня как женщину не может не радовать тот факт, что из 36 конкурсных фильмов 16 сняты женщинами-режиссёрами, которые очень уверенно будут конкурировать на «Короче». В целом, за несколько месяцев мы посмотрели немало классных короткометражек и обнаружили новых интересных режиссеров. Продюсеры, налетайте! До встречи в Калининграде!» — подытожила отборщик фестиваля Надежда Королева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
короткий метрКороче
персоны
Татьяна АстаповаГарри БардинМаксим ВиторганДмитрий ГолубничийДарья ЕкамасоваСергей ЕпишевКирилл КяроАлександра ЛупашкоАндрей МерзликинЕвгений НикишовСергей ПахомовГлеб РоссАлександр Свирский (II)Мария СелезнёваАртём СучковПавел ТабаковАглая ТарасоваМихаил ТройникВалерий ФедоровичСергей Филатов (II)Юлия ХлынинаСергей Швыдкой
фильмы
БоксБалет

анонс

Скорбим

Александр Аравин
4 августа ушёл из жизни кинорежиссёр Александр Аравин.
Анатолий Рудаков
1 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Рудаков.

День рождения >>

Жан Байжанбаев
Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Михаил Зимин
Игорь Лагутин
Наталья Лапина
Вероника Норина
Михаил Пшеничный
Вера Холодная
Карла Гравина
Лидия Ламайсон
Кароль Лор
Джонатан Силверман
Роберт Тейлор
Марлене Фавела
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, научная фантастика, экранизация
Германия, 2021
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Пёс под прикрытием
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, шпионский фильм
США, 2020
Тайна парка развлечений
детский фильм, комедия
Китай, 2021
Хищники
драма, комедия
Италия, 2020
Blackpink: в кино
фильм-концерт, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен