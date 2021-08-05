Короткометражки с Юлией Хлыниной, Кириллом Кяро и Андреем Мерзликиным вошли в конкурс «Короче»

Также за победу поборются «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова с Аглаей Тарасовой, «Зимний фильм» Фёдора Выродова и Юрия Михайлина, «Змеи в унитазе» Алены Саакян, «Комната судьбы» Анастасии Шахватовой, «Мечты» Ирины Тумановой, «Бродяга Бро» Петра Тимофеева о молодом рэпере, который записывает истории бездомных, «Может ли подсолнух отвернуться от солнца?» Сергея Руссола и Владимира Еремина, «Женщина, Мужчина, Мужчина и еще одна Женщина» Сергея Овечко, «Марс 0037» Марии Пиотровской, состоящий из интервью с тремя представителями земной расы разного пола, возраста и социального положения, «Неделя» Юлии Пак, «Патриотка» Ани Крайс, «Перекрёсток» Анны Носатовой, «Подходящий день» Екатерины Шупик, «Полина», Дарьи Михайловой, «Последний гараж» Олега Афонина, «Сила искусства» Марии Цветковой, криминальная комедия Александры Лупашко «Один день в году» о неудачном праздновании дня рождения, «Трактат о бабочках» Александра Лаврентьева, «Фаза» Даниила Свиридова, «Часть меня» Анны Рыжковой, «Я слой» Анатолия Воронова и «Fлюгер» Антона Филипенко.
Из нововведений этого года – добавление анимационной секции, в которую вошли «Боксбалет» Антона Дьякова, «Вадим на прогулке» Саши Свирского и «Мой друг тигр» Татьяны Киселёвой.
«Меня как женщину не может не радовать тот факт, что из 36 конкурсных фильмов 16 сняты женщинами-режиссёрами, которые очень уверенно будут конкурировать на «Короче». В целом, за несколько месяцев мы посмотрели немало классных короткометражек и обнаружили новых интересных режиссеров. Продюсеры, налетайте! До встречи в Калининграде!» — подытожила отборщик фестиваля Надежда Королева.
обсуждение >>