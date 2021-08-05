Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 02.08.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Пропавшая» с Владимиром Мишуковым, Марией Куликовой и Лизой Янковской выйдет 9 сентября

5 августа
2021 год

Новости кино >>
5 августа 2021
Премьера мини-сериала Вадима Перельмана «Пропавшая» состоится 9 сентября на КиноПоиск HD. Главные роли в психологическом триллере исполнили Владимир Мишуков, Мария Куликова и Лиза Янковская, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал «Пропавшая» с Владимиром Мишуковым, Марией Куликовой и Лизой Янковской выйдет 9 сентября
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

По сюжету обычный день состоятельной семьи Гарбер заканчивается ошеломляющим событием: в их галерее появляется дочь Лена, бесследно пропавшая десять лет назад. Она не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. Уже потерявшая надежду Катерина Гарбер (Куликова) сразу признает в ней дочь, в то время как ее супруг (Мишуков) не спешит верить в чудо. Возвращение Лены не приносит семье счастья, а, наоборот, делает ее жизнь невыносимой, отбрасывая Гарберов в те моменты прошлого, о которых они предпочли бы не вспоминать.

«Лена Гарбер — жертва обстоятельств, ребёнок со сломанной судьбой, добрый Олень из сказки или Фея Карабос. Иногда было сложно держать в себе эти разные полярности: детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Сложно, но в то же время интересно — создавать человека, в котором живет сразу много сущностей», — отметила Лиза Янковская.

Оператором-постановщиком проекта выступил Владислав Опельянц. За сценарий отвечал Павел ТетерскийХороший человек»). Производством занималась компания «Медиаслово».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Мария КуликоваВладимир МишуковВладислав ОпельянцВадим ПерельманПавел ТетерскийЕлизавета Янковская
фильмы
Хороший человек

анонс

Деконструкция «Гроздья гнева»

Скорбим

Александр Аравин
4 августа ушёл из жизни кинорежиссёр Александр Аравин.
Анатолий Рудаков
1 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Рудаков.

День рождения >>

Жан Байжанбаев
Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Михаил Зимин
Игорь Лагутин
Наталья Лапина
Вероника Норина
Михаил Пшеничный
Вера Холодная
Карла Гравина
Лидия Ламайсон
Кароль Лор
Джонатан Силверман
Роберт Тейлор
Марлене Фавела
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, научная фантастика, экранизация
Германия, 2021
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Пёс под прикрытием
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, шпионский фильм
США, 2020
Тайна парка развлечений
детский фильм, комедия
Китай, 2021
Хищники
драма, комедия
Италия, 2020
Blackpink: в кино
фильм-концерт, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен