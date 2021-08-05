Сериал «Пропавшая» с Владимиром Мишуковым, Марией Куликовой и Лизой Янковской выйдет 9 сентября

По сюжету обычный день состоятельной семьи Гарбер заканчивается ошеломляющим событием: в их галерее появляется дочь Лена, бесследно пропавшая десять лет назад. Она не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться. Уже потерявшая надежду Катерина Гарбер (Куликова) сразу признает в ней дочь, в то время как ее супруг (Мишуков) не спешит верить в чудо. Возвращение Лены не приносит семье счастья, а, наоборот, делает ее жизнь невыносимой, отбрасывая Гарберов в те моменты прошлого, о которых они предпочли бы не вспоминать.
«Лена Гарбер — жертва обстоятельств, ребёнок со сломанной судьбой, добрый Олень из сказки или Фея Карабос. Иногда было сложно держать в себе эти разные полярности: детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Сложно, но в то же время интересно — создавать человека, в котором живет сразу много сущностей», — отметила Лиза Янковская.
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