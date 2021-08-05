У видеосервиса PREMIER сменился гендиректор

Иван Гродецкий покинул пост генерального директора видеосервиса PREMIER. Его место заняла Софья Митрофанова (Квашилава). Назначение вступает в силу с 9 августа, сообщается на сайте холдинга «Газпром-медиа», которому принадлежит платформа.
фото: www.gazprom-media.com
На позиции гендиректора PREMIER Софья Митрофанова будет отвечать за расширение аудитории видеоплатформы, привлечение новых подписчиков и формирование линейки оригинальных проектов.
Митрофанова работает в медиабизнесе более 15 лет. До прихода в холдинг «Газпром-медиа» она была генпродюсером Okko и директором по контенту в онлайн-кинотеатре IVI. Ранее Гродецкий также сотрудничал с этими платформами, занимая руководящие посты.
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