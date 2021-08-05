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«Южный Парк» продлили до 2027 года

5 августа
2021 год

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5 августа 2021
«Южный Парк» продлен до 30-го сезона, который выйдет в 2027 году. Во вселенной анимационного сериала также появится 14 полнометражных фильмов, сообщается на сайте проекта.

«Южный Парк» продлили до 2027 года

Премьера двух полнометражных лент состоится на стриминговой платформе Paramount+ уже в этом году. Согласно Bloomberg, создатели «Южного Парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили сделку с компанией ViacomCBS на 900 млн долларов.

Мультсериал выходит с 1997 года. Он рассказывает о приключениях четырех школьников и их друзей, живущих в штате Колорадо. Сейчас «Южный Парк» насчитывает 24 сезона. Это второй по продолжительности американский анимационный проект после «Симпсонов», стартовавших в 1989-м.
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