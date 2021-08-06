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Эштон Катчер составит компанию Риз Уизерспун в ромкоме «К тебе или ко мне»

6 августа
2021 год

Новости кино >>
6 августа 2021
Эштон Катчер составит компанию Риз Уизерспун в ромкоме «К тебе или ко мне» (Your Place Or Mine). Проект выйдет на Netflix, сообщает Deadline.

Эштон Катчер составит компанию Риз Уизерспун в ромкоме «К тебе или ко мне»
фото: deadline.com

В центре сюжета оказываются два лучших друга, которые живут на противоположных побережьях и решают на неделю поменяться домами, что полностью меняет их судьбы.

За сценарий отвечает Алин Брош МакКенна, работавшая над фильмами «Дьявол носит Prada» и «Круэлла». «К тебе или ко мне» станет ее режиссерским дебютом. Уизерспун выступит одним из продюсеров.
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№ 3
Анна Михевич (Москва)   6.08.2021 - 10:27
Очень давно не видела этого актера в чем-то хорошем( читать далее>>
№ 2
Зоя Дикина (Москва)   6.08.2021 - 08:36
оооо боже, Эштон Катчер. Очень крутой, но давно нигде не появлялся читать далее>>
№ 1
Павел Укаев (Москва)   6.08.2021 - 08:36
Слушайте, очень крутой дуэт получится! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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