Эштон Катчер
составит компанию Риз Уизерспун
в ромкоме «К тебе или ко мне
» (Your Place Or Mine). Проект выйдет на Netflix, сообщает Deadline
.
фото: deadline.com
В центре сюжета оказываются два лучших друга, которые живут на противоположных побережьях и решают на неделю поменяться домами, что полностью меняет их судьбы.
За сценарий отвечает Алин Брош МакКенна
, работавшая над фильмами «Дьявол носит Prada
» и «Круэлла
». «К тебе или ко мне» станет ее режиссерским дебютом. Уизерспун выступит одним из продюсеров.
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