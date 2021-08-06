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Дайджест от 02.08.2021
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Александр Яценко стал «Праведником»

6 августа
2021 год

Новости кино >>
6 августа 2021
В Белоруссии стартовали съемки военной драмы Сергея Урсуляка «Праведник», где сыграют Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Евгений Ткачук. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Александр Яценко стал «Праведником»
фото: Пресс-служба проекта «Праведник»

Фильм расскажет о подвиге советского офицера Николая Киселева (Яценко), который в августе-октябре 1942 года спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. В 2005 году израильский национальный мемориал Холокоста и Героизма Яд ва-Шем присвоил Киселеву звание Праведника народов мира. Автор сценария Геннадий Островский взял за основу подлинные рассказы участников тех драматических событий и их родственников.

В актерский состав проекта также вошли Любовь Константинова, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий и артисты из Израиля и Германии.

«Очень надеюсь, что в нашей картине будет не только страшное, больное и мучительное, но будет место и для юмора, лирики, улыбки. Это фильм не про праведника, а про человека, который делает то, что должен. Вообще, надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы рассказываем, это будет светлая работа», — рассказал Сергей Урсуляк.

Съемки «Праведника» пройдут в Белоруссии, Израиле и России. Компания «Централ Партнершип» планирует выпустить ленту на экраны в 2022 году.
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