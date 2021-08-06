Александр Яценко стал «Праведником»

Фильм расскажет о подвиге советского офицера Николая Киселева (Яценко), который в августе-октябре 1942 года спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. В 2005 году израильский национальный мемориал Холокоста и Героизма Яд ва-Шем присвоил Киселеву звание Праведника народов мира. Автор сценария Геннадий Островский взял за основу подлинные рассказы участников тех драматических событий и их родственников.
«Очень надеюсь, что в нашей картине будет не только страшное, больное и мучительное, но будет место и для юмора, лирики, улыбки. Это фильм не про праведника, а про человека, который делает то, что должен. Вообще, надеюсь, что при всех сложностях и драмах, о которых мы рассказываем, это будет светлая работа», — рассказал Сергей Урсуляк.
Съемки «Праведника» пройдут в Белоруссии, Израиле и России. Компания «Централ Партнершип» планирует выпустить ленту на экраны в 2022 году.
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