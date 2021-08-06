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«Филин» с Данилой Якушевым стартует 9 августа

6 августа
2021 год

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6 августа 2021
Премьера детективного сериала «Филин» с Данилой Якушевым состоится 9 августа на Пятом канале, сообщает пресс-служба проекта.

«Филин» с Данилой Якушевым стартует 9 августа
фото: Пресс-служба Пятого канала

В центре сюжета окажется хирург Алексей Филиппов по прозвищу Филин, у которого после травмы открылась способность видеть прошлое. Доктора назначают заведующим отделением травматологии, и в тот же день он раскрывает свое первое уголовное дело. Это произошло как вспышка озарения – герой на месте преступления просто увидел то, что никто из следователей не мог знать.

«Процесс операции в кадре — это очень классный опыт. Я играл пару раз врачей, но не настолько, чтобы спасать человеческие жизни на операционном столе. У нас на площадке был консультант, который реально каждый день оперирует людей. Мы много тренировались, чтобы быть убедительными врачами. Нужно было выговаривать все медицинские термины так, как будто я это делаю по 8 раз в день», — рассказал Якушев.
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