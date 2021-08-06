«Филин» с Данилой Якушевым стартует 9 августа

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Работа над приквелом «Голодных игр» начнется в следующем году

6 августа

Эштон Катчер составит компанию Риз Уизерспун в ромкоме «К тебе или ко мне»

Фильм расскажет о двух друзьях, которые на неделю меняются домами