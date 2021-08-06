Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Работа над приквелом «Голодных игр» начнется в следующем году

6 августа
2021 год

Новости кино >>
6 августа 2021
Приквел «Голодных игр» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях» (The Ballad of Songbirds and Snakes) запустят в производство в первой половине 2022 года, сообщает Deadline.

Работа над приквелом «Голодных игр» начнется в следующем году

В основу истории ляжет одноименная книга создательницы трилогии Сюзен Коллинз. Фильм расскажет о 18-летнем Кориолане Сноу, позднее ставшим главой государства Панем и тираном-диктатором. По сюжету молодой и обаятельный юноша попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора девушки из бедного 12 дистрикта, к которому также принадлежала Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). В оригинале образ зрелого Сноу воплотил Дональд Сазерленд.

Информация об актерском составе пока не сообщается. Картину поставит режиссер франшизы Френсис Лоуренс. Представитель кинокомпании Lionsgate отметил, что премьера намечена на конец 2023-го или начало 2024 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Дженнифер ЛоуренсФрэнсис ЛоуренсДональд Сазерленд
фильмы
Голодные игры

анонс

Скорбим

Галина Короткевич
5 августа ушла из жизни актриса Галина Короткевич.
Ляля Боброва
5 августа ушла из жизни актриса Ляля Боброва.
Александр Аравин
4 августа ушёл из жизни кинорежиссёр Александр Аравин.
Анатолий Рудаков
1 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Рудаков.

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Софья Каштанова
Ксения Князева
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Велимир Русаков
Екатерина Стеблина
Любовь Стриженова
Янина Студилина
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Роберт Митчум
Джейсон О'Мара
Вера Фармига
Фрэнк Финлей
Катрин Хикс
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, научная фантастика, экранизация
Германия, 2021
Пёс под прикрытием
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, шпионский фильм
США, 2020
Тайна парка развлечений
детский фильм, комедия
Китай, 2020
Хищники
драма, комедия
Италия, 2020
Blackpink: в кино
фильм-концерт, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен