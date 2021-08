Работа над приквелом «Голодных игр» начнется в следующем году

Приквел « Голодных игр » под названием «» (The Ballad of Songbirds and Snakes) запустят в производство в первой половине 2022 года, сообщает Deadline В основу истории ляжет одноименная книга создательницы трилогии. Фильм расскажет о 18-летнем Кориолане Сноу, позднее ставшим главой государства Панем и тираном-диктатором. По сюжету молодой и обаятельный юноша попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора девушки из бедного 12 дистрикта, к которому также принадлежала Китнисс Эвердин ( Дженнифер Лоуренс ). В оригинале образ зрелого Сноу воплотил Дональд Сазерленд Информация об актерском составе пока не сообщается. Картину поставит режиссер франшизы Френсис Лоуренс . Представитель кинокомпании Lionsgate отметил, что премьера намечена на конец 2023-го или начало 2024 года.