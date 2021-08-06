Работа над приквелом «Голодных игр» начнется в следующем году

Приквел «Голодных игр
» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях
» (The Ballad of Songbirds and Snakes) запустят в производство в первой половине 2022 года, сообщает Deadline
.
В основу истории ляжет одноименная книга создательницы трилогии Сюзен Коллинз
. Фильм расскажет о 18-летнем Кориолане Сноу, позднее ставшим главой государства Панем и тираном-диктатором. По сюжету молодой и обаятельный юноша попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора девушки из бедного 12 дистрикта, к которому также принадлежала Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс
). В оригинале образ зрелого Сноу воплотил Дональд Сазерленд
.
Информация об актерском составе пока не сообщается. Картину поставит режиссер франшизы Френсис Лоуренс
. Представитель кинокомпании Lionsgate отметил, что премьера намечена на конец 2023-го или начало 2024 года.
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