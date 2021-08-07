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«На острие», «Человек из Подольска» и «Хандра» получат гранты за создание образа Москвы в кино

7 августа
2021 год

Новости кино >>
7 августа 2021
Восемь фильмов, вышедших в прокат в 2019-2020 годах, получат финансовую поддержку за создание образа Москвы в кино. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного Департамента культуры.

«На острие», «Человек из Подольска» и «Хандра» получат гранты за создание образа Москвы в кино
фото: К/ф «Хандра»

Размер гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств Москвы в киноленте. Максимальную сумму (9 миллионов рублей) выделят спортивной драме «На острие» Эдуарда Бордукова. По 6 миллионов достанется байопику «Доктор Лиза» Оксаны Карас и «Команде мечты» Филиппа Абрютина и Максима Зыкова. Остальные работы получат от Правительства Москвы по 3 миллиона рублей. В их числе «Человек из Подольска» Семена Серзина, «Хандра» Алексея Камынина, «Комета Галлея» Милены Фадеевой, «Красотка в ударе» Яны Гладких и «Побочный эффект» Алексея Казакова.

Помимо сроков проката при отборе учитывались количественные показатели: не менее 10 тысяч зрителей для художественных фильмов и не менее 3 тысяч для документальных.

В августе 2019 года состоялась встреча кинематографистов с Мэром Москвы Сергеем Собяниным, по итогу которой было принято решение о поддержке кинопроизводителей, снимающих в столице.
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персоны
Филипп АбрютинЭдуард БордуковЯна ГладкихМаксим ЗыковАлексей Казаков (II)Алексей КамынинОксана КарасСемён СерзинМилена Фадеева
фильмы
Доктор ЛизаКоманда мечтыКомета ГаллеяКрасотка в удареНа остриеПобочный эффектХандраЧеловек из Подольска

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