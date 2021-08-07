«На острие», «Человек из Подольска» и «Хандра» получат гранты за создание образа Москвы в кино

Восемь фильмов, вышедших в прокат в 2019-2020 годах, получат финансовую поддержку за создание образа Москвы в кино. Соответствующий приказ
опубликован на сайте столичного Департамента культуры.
фото: К/ф «Хандра»
Размер гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств Москвы в киноленте. Максимальную сумму (9 миллионов рублей) выделят спортивной драме «На острие
» Эдуарда Бордукова
. По 6 миллионов достанется байопику «Доктор Лиза
» Оксаны Карас
и «Команде мечты
» Филиппа Абрютина
и Максима Зыкова
. Остальные работы получат от Правительства Москвы по 3 миллиона рублей. В их числе «Человек из Подольска
» Семена Серзина
, «Хандра
» Алексея Камынина
, «Комета Галлея
» Милены Фадеевой
, «Красотка в ударе
» Яны Гладких
и «Побочный эффект
» Алексея Казакова
.
Помимо сроков проката при отборе учитывались количественные показатели: не менее 10 тысяч зрителей для художественных фильмов и не менее 3 тысяч для документальных.
В августе 2019 года состоялась встреча кинематографистов с Мэром Москвы Сергеем Собяниным, по итогу которой было принято решение
о поддержке кинопроизводителей, снимающих в столице.
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