Джефф Голдблюм получил роль в экранизации романа Стивена Фрая «Лжец»

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Керри Вашингтон займется серфингом в новом проекте для Netflix

Сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн продлен на второй сезон

Это актриса Минка Келли и рэпер Доминик Файк

7 августа

«На острие», «Человек из Подольска» и «Хандра» получат гранты за создание образа Москвы в кино

Им выделят от 9 до 3 миллионов рублей