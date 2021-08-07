Джефф Голдблюм получил роль в экранизации романа Стивена Фрая «Лжец»

В центре сюжета окажется молодой мужчина Адриан Хили — лгун, циник и изощренный выдумщик. Сперва он учился в частной школе, а затем поступил к Кембридж, где встретил профессора Дональда Трефузиса. Именно он попытается завербовать Андриана в шпионскую организацию.
Голдблюм воплотит образ профессора, а на роль Андриана подписан Эйса Баттерфилд. «Лжец» станет режиссерским дебютом для Тони Хаггера, который также работал над адаптацией сценария.
Съемки фильма стартуют этой осенью в Великобритании.
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