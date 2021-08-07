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К актерскому составу второго сезона «Эйфории» присоединились новые артисты

7 августа
2021 год

Новости кино >>
7 августа 2021
К актерскому составу второго сезона «Эйфории» присоединились Минка Келли и рэперы Доминик Файк и Деметриус Фленори-младший, сообщает Variety.

К актерскому составу второго сезона «Эйфории» присоединились новые артисты
фото: variety.com

Файк отметил, что сыграет «своего парня», который тусуется с Джулс и Ру. Его герой — маргинал, отчасти напомнивший музыканту самого себя в молодости. К своим ролям в проекте вернутся Зендая, Мод Апатоу, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра и другие.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. В финале первого сезон Джулс уехала из города, а у Ру, зависимой от наркотиков, случился рецидив после возвращения из реабилитационной клиники.

Премьера ожидается в конце этого года или в начале 2022-го.
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