К актерскому составу второго сезона «Эйфории» присоединились новые артисты

К актерскому составу второго сезона «Эйфории
» присоединились Минка Келли
и рэперы Доминик Файк
и Деметриус Фленори-младший
, сообщает Variety
.
фото: variety.com
Файк отметил, что сыграет «своего парня», который тусуется с Джулс и Ру. Его герой — маргинал, отчасти напомнивший музыканту самого себя в молодости. К своим ролям в проекте вернутся Зендая
, Мод Апатоу
, Алекса Деми
, Джейкоб Элорди
, Барби Феррейра
и другие.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. В финале первого сезон Джулс уехала из города, а у Ру, зависимой от наркотиков, случился рецидив после возвращения из реабилитационной клиники.
Премьера ожидается в конце этого года или в начале 2022-го.
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