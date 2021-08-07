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Сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн продлен на второй сезон

7 августа
2021 год

Новости кино >>
7 августа 2021
Сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли продлен на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

Сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн продлен на второй сезон

Действие проекта разворачивается в солнечном Сан-Диего 1980-х. Это история скромной и замученной домохозяйки, которая находит свой путь к спасению в аэробике. Сначала она страстно увлекается упражнениями, а затем решает превратить новое хобби в настоящий бизнес.

Первый сезон «В ритме жизни» стартовал 18 июня на Apple TV+. Одним из режиссеров выступил Крэйг Гиллеспи, постановщик фильмов «Круэлла» и «Тоня против всех». За сценарий отвечала Энни Уайзман, работавшая над «Отчаянными домохозяйками».
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Роуз БирнКрэйг Гиллеспи
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В ритме жизниКруэллаОтчаянные домохозяйкиТоня против всех

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