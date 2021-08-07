Сериал «В ритме жизни» с Роуз Бирн продлен на второй сезон

Сериал «В ритме жизни
» с Роуз Бирн
в главной роли продлен на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter
.
Действие проекта разворачивается в солнечном Сан-Диего 1980-х. Это история скромной и замученной домохозяйки, которая находит свой путь к спасению в аэробике. Сначала она страстно увлекается упражнениями, а затем решает превратить новое хобби в настоящий бизнес.
Первый сезон «В ритме жизни» стартовал 18 июня на Apple TV+. Одним из режиссеров выступил Крэйг Гиллеспи
, постановщик фильмов «Круэлла
» и «Тоня против всех
». За сценарий отвечала Энни Уайзман
, работавшая над «Отчаянными домохозяйками
».
обсуждение >>