Станиславу Садальскому исполнилось 70 лет

Сегодня, 8 августа, исполнилось 70 лет заслуженному артисту Чувашской АССР и РСФСР, народному артисту Чувашской Республики и блоггеру России, почётному жителю города Канаш и гражданину Грузии, действительному члену Академии «Ника», журналисту, телеведущему, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Станиславу Садальскому
.
Станислав Юрьевич
родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне - Шыгырданы) Чувашской АССР. Один из лучших острохарактерных актёров страны до поступления в ГИТИС работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря и играл в кружке драматического искусства Дворца культуры моторостроителей. В 1968-м поступил в Государственный институт театрального искусства и окончил его в 1973-м. До 1982-го — актёр «Современника
», затем несколько лет работал в Театре на Юго-Западе
. В настоящий момент предпочитает участвовать в антерпризных спектаклях.
В кино дебютировал ещё будучи студентом, сыграв в киноальманахе «Город первой любви
», детских фильмах «Мальчики
», «Телеграмма
» и гайдаевской экранизации «12 стульев
». На счету мастера более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал незабываемые образы в таких фильмах и сериалах, как «Три дня в Москве
», «Место встречи изменить нельзя
», «Осенняя история
», «Мелодия на два голоса
», «О бедном гусаре замолвите слово
», «Вокзал для двоих
», «Белые Росы
», «Торпедоносцы
», «Противостояние
», «Дама с попугаем
», «Палач
», «Небеса обетованные
», «Убойная сила
», «Бандитский Петербург-3
» и «Моя прекрасная няня
».
Занимается журналистикой. Несколько лет вёл рубрику «Скандальские новости» в «Экспресс-газете». В 2016-м был ведущим просветительного телешоу о здоровье «Таблетка» на Первом канале. Хорошо известен в Рунете как блоггер. Обладатель десятка престижных премий, включая приз Первого фестиваля молодых кинематографистов киностудии «Мосфильм», ордена Чести и имени Брэда Фицпатрика, медаль трижды героя Советского Союза Покрышкина и национальную премию интернет-блоггеров «БлОгодетель России».
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