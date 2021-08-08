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Дайджест от 02.08.2021
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Станиславу Садальскому исполнилось 70 лет

8 августа
2021 год

Новости кино >>
8 августа 2021
Сегодня, 8 августа, исполнилось 70 лет заслуженному артисту Чувашской АССР и РСФСР, народному артисту Чувашской Республики и блоггеру России, почётному жителю города Канаш и гражданину Грузии, действительному члену Академии «Ника», журналисту, телеведущему, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Станиславу Садальскому.

Станислав Юрьевич родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское (ныне - Шыгырданы) Чувашской АССР. Один из лучших острохарактерных актёров страны до поступления в ГИТИС работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря и играл в кружке драматического искусства Дворца культуры моторостроителей. В 1968-м поступил в Государственный институт театрального искусства и окончил его в 1973-м. До 1982-го — актёр «Современника», затем несколько лет работал в Театре на Юго-Западе. В настоящий момент предпочитает участвовать в антерпризных спектаклях.

Станиславу Садальскому исполнилось 70 лет
фото: ru.wikipedia

В кино дебютировал ещё будучи студентом, сыграв в киноальманахе «Город первой любви», детских фильмах «Мальчики», «Телеграмма» и гайдаевской экранизации «12 стульев». На счету мастера более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал незабываемые образы в таких фильмах и сериалах, как «Три дня в Москве», «Место встречи изменить нельзя», «Осенняя история», «Мелодия на два голоса», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Белые Росы», «Торпедоносцы», «Противостояние», «Дама с попугаем», «Палач», «Небеса обетованные», «Убойная сила», «Бандитский Петербург-3» и «Моя прекрасная няня».

Занимается журналистикой. Несколько лет вёл рубрику «Скандальские новости» в «Экспресс-газете». В 2016-м был ведущим просветительного телешоу о здоровье «Таблетка» на Первом канале. Хорошо известен в Рунете как блоггер. Обладатель десятка престижных премий, включая приз Первого фестиваля молодых кинематографистов киностудии «Мосфильм», ордена Чести и имени Брэда Фицпатрика, медаль трижды героя Советского Союза Покрышкина и национальную премию интернет-блоггеров «БлОгодетель России».
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