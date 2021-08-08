Луис Гусман возглавит семейку Аддамс в сериале Тима Бёртона

Луису Гусману
Netflix доверит образ Гомеса Аддамса в сериале Тима Бёртона
, который расширит вселенную «Семейки Аддамс
» и расскажет о дочери семейства — Уэнсдэй Аддамс, уверяет Variety
.
Действие развернётся во время обучения главной героини в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с её родителями.
Уэнсдэй в восьмисерийном шоу сыграет Дженна Ортега. Бёртон снимет все эпизоды. Над сценарием работали Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые также выступают продюсерами. Ранее образ патриарха семейства Аддамс воплощали Рауль Хулиа
, Тим Карри
и Джон Остин
, а в мультфильме 2019 года он говорил голосом Оскара Айзека
.
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