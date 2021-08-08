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Луис Гусман возглавит семейку Аддамс в сериале Тима Бёртона

8 августа
2021 год

Новости кино >>
8 августа 2021
Луису Гусману Netflix доверит образ Гомеса Аддамса в сериале Тима Бёртона, который расширит вселенную «Семейки Аддамс» и расскажет о дочери семейства — Уэнсдэй Аддамс, уверяет Variety.

Луис Гусман возглавит семейку Аддамс в сериале Тима Бёртона
фото: collider.com

Действие развернётся во время обучения главной героини в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с её родителями.

Уэнсдэй в восьмисерийном шоу сыграет Дженна Ортега. Бёртон снимет все эпизоды. Над сценарием работали Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые также выступают продюсерами. Ранее образ патриарха семейства Аддамс воплощали Рауль Хулиа, Тим Карри и Джон Остин, а в мультфильме 2019 года он говорил голосом Оскара Айзека.
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