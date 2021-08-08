«Необыкновенный плейлист Зои» получит вторую жизнь в виде фильма

«Необыкновенный плейлист Зои
», отменённый телеканалом NBC после второго сезона, продолжится в виде двухчасового фильма. Кроме того, у сериала появятся дополнительные эпизоды, уточняет TVLine
.
Создатели шоу рассчитывали на его продолжение в случае успешных переговоров со стриминговым сервисом Peacock, но сделка сорвалась. На выручку пришла платформа Roku, запланировавшая премьеру картины на своём телеканале на праздничный сезон этого года.
Сериал, стартовавший в 2020-м, повествует об обычной девушке Зои Харрис в исполнении Джейн Леви
, которая в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причём в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный «дар» превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл.
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