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«Необыкновенный плейлист Зои» получит вторую жизнь в виде фильма

8 августа
2021 год

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8 августа 2021
«Необыкновенный плейлист Зои», отменённый телеканалом NBC после второго сезона, продолжится в виде двухчасового фильма. Кроме того, у сериала появятся дополнительные эпизоды, уточняет TVLine.

«Необыкновенный плейлист Зои» получит вторую жизнь в виде фильма

Создатели шоу рассчитывали на его продолжение в случае успешных переговоров со стриминговым сервисом Peacock, но сделка сорвалась. На выручку пришла платформа Roku, запланировавшая премьеру картины на своём телеканале на праздничный сезон этого года.

Сериал, стартовавший в 2020-м, повествует об обычной девушке Зои Харрис в исполнении Джейн Леви, которая в какой-то момент начинает слышать мысли людей, причём в формате песен или полноценных музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный «дар» превращает жизнь Зои в сплошной мюзикл.
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