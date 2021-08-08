У «Хроники» появится «женский» сиквел

«Хроника
» Джоша Трэнка
, вышедшая в 2012 году, обретёт сиквел. Об этом рассказал в интервью Forbes
продюсер Джон Дэвис.
«Мы работаем над второй частью, и я думаю, что она будет отличной. Мы делаем её в недрах Fox. Это даёт нам шанс рассказать историю по-новому. Мы поведаем её с женской точки зрения. Пройдёт десять лет спустя после событий в Сиэтле, и большая часть сконцентрируется на фейк-ньюз и реальных новостных заголовках. Что гораздо интереснее, так это владение нового поколения этими силами. Это будет рассказ о молодых девушках, только что окончивших колледж, у них есть права, и это их путешествие», —
цитирует издание Дэвиса.
В эпицентре событий оригинального триллера оказываются трое друзей. Они проводят вместе много времени, их главное увлечение – мировая сеть. Они фиксируют в интернете каждое событие своей жизни, и в результате получилась своеобразная детальная хроника. «Зависнув» в очередной раз в Сети, трое друзей обнаруживают некую таинственную субстанцию, которая кардинально меняет их жизнь. Каждый из них неожиданно приобрёл неординарные способности. Сначала молодые люди веселились и дурачились, но вскоре их поступки становятся всё более пугающими. Главные роли в картине сыграли Дейн ДеХаан
, Майкл Б. Джордан
и Алекс Рассел
.
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