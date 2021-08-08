У «Хроники» появится «женский» сиквел

анонс

«Необыкновенный плейлист Зои» получит вторую жизнь в виде фильма

Актёр станет отцом Уэнсдэй в её сольном спин-оффе

Луис Гусман возглавит семейку Аддамс в сериале Тима Бёртона

8 августа

Станиславу Садальскому исполнилось 70 лет

Один из лучших отечественных острохарактерных актёров принимает поздравления с юбилеем