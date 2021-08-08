Аниме «Да благословят боги сей расчудесный мир!» превратили в игру

Популярный аниме-сериал «Да благословят боги сей расчудесный мир!
» продолжится в виде мобильной фритуплейной РПГ KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World! Fantastic Days, чей выход запланирован на 19 августа. Об этом сообщается на официальном сайте
игры.
KonoSuba станет доступна владельцам смартфонов под управлением iOS и Android во всём мире. Фанатов порадуют полюбившиеся герои, озвученные актёрами оригинала (Дзун Фукусима, Рие Такахаси, Сора Амамия, Аи Каяно), и новые персонажи, придуманные специально для игры, уточняет RPGSite
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По сюжету аниме, чей первый сезон вышел в 2016 году, Кадзума Сато, оказавшийся после аварии на том свете, знакомится с богиней по имени Аква. Она предлагает ему взять что-то одно для перерождения в ином мире. Парень решает взять с собой саму богиню, после чего их переносят в полный приключений фэнтезийный мир, которому угрожает владыка тьмы. Кадзума желает лишь спокойной жизни, но Аква хочет вернуться обратно на божественный трон, для чего надо одолеть владыку тьмы. Впоследствии к их команде присоединяются любительница взрывов Мегумин и крестоносец Даркнесс, не способная попасть по противнику. У сериала есть второй сезон и полнометражное продолжение «Да благословят боги сей расчудесный мир!: Багровая легенда».
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